Voditeljica i novinarka Merima Šemić: Na svako pitanje imam odgovor

Ime i prezime: Merima Šemić.

Datum i mjesto rođenja: 12. juni 1987., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Odšutim 10tak minuta.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikanjem. Ne fotografijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Marketing

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nož.

Najdraža pjesma: Dino Merlin, „Merjema“.

Šta gledate na televiziji: Netflix.

Šta Vas nervira: Glupost i površnost.

Najdraži grad: Amsterdam.

Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga.

Čega se plašite: Ljudske gluposti.

S kim najradije pijete kafu: Sa sinovima.

Omiljena društvena mreža: Najradije bih da se ugase sve, ali ako biram onda Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Samo roditelji.

Najdraži pisac: Franc Kafka (Franc), Den Braun (Dan Brown).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pacijente vratila u bolnice, uvela smrtnu kaznu.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, Metallica, RHCP.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Franc Kafka, „Proces“, ponovo

Tim za koji navijate: Naravno, Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više nego istinu“.

Koje pitanje najviše mrzite: Niti jedno. Na svako imam odgovor.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tom Sojer (Sawyer).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Škotsku.