Voditeljica i novinarka Merima Šemić: Na svako pitanje imam odgovor

Ime i prezime: Merima Šemić.
Datum i mjesto rođenja: 12. juni 1987., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Odšutim 10tak minuta.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Slikanjem. Ne fotografijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Marketing
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nož.
Najdraža pjesma: Dino Merlin, „Merjema“.
Šta gledate na televiziji: Netflix.
Šta Vas nervira: Glupost i površnost.
Najdraži grad: Amsterdam.
Najbolji poklon koji ste dobili: Knjiga.
Čega se plašite: Ljudske gluposti.
S kim najradije pijete kafu: Sa sinovima.
Omiljena društvena mreža: Najradije bih da se ugase sve, ali ako biram onda Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Samo roditelji.
Najdraži pisac: Franc Kafka (Franc), Den Braun (Dan Brown).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pacijente vratila u bolnice, uvela smrtnu kaznu.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, Metallica, RHCP.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Franc Kafka, „Proces“, ponovo
Tim za koji navijate: Naravno, Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više nego istinu“.
Koje pitanje najviše mrzite: Niti jedno. Na svako imam odgovor.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tom Sojer (Sawyer).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Škotsku.