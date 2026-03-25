Stanje na putevima: Smanjena vidljivost na pojedinim dionicama

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove magla jutros smanjuje vidljivost, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Pojačan je promet vozila, posebno na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradskim centrima.

Zbog hitne sanacije kolovoza u tunelu Ivan na autocesti A-1, smjer kretanja Sarajevo-Konjic, saobraćaj na ovoj dionici preusmjerava se na magistralnu cestu M-17, preko naplatnog mjesta Tarčin. Normalizacija saobraćaja na ovoj dionici očekuje se u poslijepodnevnim satima. Molimo korisnike za razumijevanje, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju na području Komara, na magistralnoj cesti Travnik-Donji Vakuf, tako da se na ovoj lokaciji može očekivati sporije saobraćanje.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom, uz postavljene semafore 00-24 sata.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alterntivni pravci su u funkciji.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.