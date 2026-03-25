U BiH se od petka očekuje snijeg: Veće količine padavina oko Sarajeva i Krajine

Prema onome što se može vidjeti, veće količine padavina mogu se očekivati na području oko Sarajeva, ali i na području Krajine.

Meteorolog Nedim Sladić objavio je karte visine snijega i zračnog pritiska za subotu 28. mart te je naveo kako se radi o okvirnim visinama snijega do subote prijepodne.

Kada je riječ o vremenskoj prognozi za naredna tri dana, u četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama i u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg.

Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini, istočnoj i dijelu centralne Bosne od 10 do 14, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni.

Petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama i u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Visina novog snijega u Krajini je do 40 cm, a u planinskim područjima centralne Bosne do 15 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu i na sjeveroistoku Bosne do 12 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se u subotu. U Bosni oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu i na sjeveroistoku Bosne do 12 stepeni.