Profesor Adnan Huskić o kontradiktornim najavama s Bliskog istoka: Tramp traži način da izađe iz rata

Kontradiktorne informacije Vašingtona i Teherana o mogućem postizanju dogovora o miru na Bliskom istoku, dodatno zbunjuju i političke analitičare. Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio da su razgovori u toku, da Iran želi postići dogovor i da za to postoji vrlo dobra šansa, takve informacije Teheran je demantirao.

- Jasno je da se u sve ovo ušlo bez ikakve pripreme i promišljanja. Imate ljude koji su u znak protesta napustili američku administraciju, vrlo jasno govore da je ovo bila katastrofalna greška, da su vanjska i sigurnosna politika SAD-a instrumentalizirane od strane Izraela, da se to dešava kada u Izraelu politiku vodi najradikalnija vlada, na čelu s korumpiranim i diskreditiranim premijerom Netanjahuom – kaže za “Avaz” profesor međunarodnih odnosa, Adnan Huskić.

Nakon zatvaranja Hormuškog moreuza kriza na Bliskom istoku postaje ekonomski problem za cijeli svijet, a Huskić podsjeća da će se oporavak morati čekati mjesecima nakon završetka sukoba. Ocjenjuje da je predsjednik SAD-a, zbog svega, pod ogromnim pritiskom.

- Vidimo potpuno eratična kretanja SAD-a, od toga da se ide u kopnenu invaziju i nasilno otvaranje Hormuškog tjesnaca, do odustajanja od ultimatuma i najava sporazuma o miru. Mislim da Tramp traži način da izađe iz cijele priče i da će u jednom momentu samo reći – naši ciljevi su ispunjeni, imamo odličan sporazum s Iranom, sve smo probleme riješili. Međutim, pitanje je da li se može iz svega tako elegantno izvući, hoće li Iran biti doveden u situaciju da nastavi sukob, jer ostaje nepobitna činjenica da je napadnuta međunarodno priznata država. Šteta nanešena Teheranu je ogromna i u ljudskom, i u materijalnom smislu. Apsolutno je nemoguće predvidjeti u kojem smjeru sve ide, osim da se stvari neće tako jednostavno vratiti u normalne tokove – ističe profesor Huskić.