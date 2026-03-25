Nakon incidenata u Širokom Brijegu, Stocu i Mostaru: Mogu li lokalni sukobi prerasti u širi sigurnosni problem?

Grupa maskiranih razbojnika jučer je u mjestu Potoci kod Mostara drvenim palicama i bakljama oštetila i zapalila automobil, te fizički nasrnula na vozača koji je povrijeđen i prevezen u Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” u Mostaru. Prema informacijama portala iz Hercegovine, članovi navijačke grupe “Ultras” napali su navijače Veleža, koji su krenuli na Sarajevski aerodrom, kako bi putovali na utakmicu Vels – BiH.

Nakon ranijih incidenata u Stocu i na utakmici u Širokom Brijegu, očigledno planiran i organiziran napad maskiranih huligana potvrđuje zabrinutost da bi moglo doći do pogoršanja sigurnosne situacije u ovom dijelu države, o čemu je “Avaz” već pisao. Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kaže za “Avaz” da je u svojim istraživanjima već upozoravao na slične obrasce, zaključke čak slao nadležnima u HNK, ali oni nisu shvaćeni ozbiljno.

- Važno je ovakve incidente razumjeti i zaustaviti u samom početku, jer se lokalni sukobi vrlo brzo mogu pretvoriti u širi sigurnosni problem. Kada u nasilju učestvuju navijačke grupe, a potom se u njega uvlače i građani, to pokazuje da situacija prelazi granice običnog narušavanja javnog reda i mira i dobija širu društvenu i sigurnosnu dimenziju. Takvi događaji ne smiju se posmatrati kao izolovani ispadi, nego kao upozorenje da postoje tenzije, mogućnost organizovanog djelovanja i rizik od lančane eskalacije – kaže Mušić.

Dodaje da se bez dokaza ne može tvrditi da je riječ o unaprijed osmišljenom planu, ali da sigurnosne strukture moraju provjeriti postoji li organizacija i koordinacija pokušaja da se ovakvi incidenti iskoriste za širenje straha i destabilizaciju. Zato ovi slučajevi zaslužuju pažnju ne samo lokalne policije, nego i šireg sigurnosnog sistema, posebno ako postoje elementi povezivanja grupa iz više sredina.

- Preporuka je da institucije reaguju brzo, odlučno i preventivno - da identifikuju organizatore i neposredne učesnike, pojačaju nadzor nad rizičnim grupama i spriječe svako prelijevanje nasilja na druge sredine. Najveća greška je potcjenjivanje početnih incidenata, jer se sigurnosne krize gotovo uvijek razvijaju upravo iz naizgled manjih, ali zanemarenih događaja – ističe Mušić.