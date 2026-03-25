Bećirović u Vašingtonu: Sarajevsku hagadu očuvali su muslimani tokom nacističkog progona i velikosrpske agresije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se na Keptol Hilu (Capitol Hill) u Vašingtonu (Washington) povodom predstavljanja Sarajevske hagade.

U obraćanju, Bećirović je istakao da je BiH država gdje se susreću različite kulture i religije.

- Naša država je uvijek bila most. U glavnom gradu Sarajevu, na malom prostoru nalaze se džamije, crkve i sinagoge. Za nas je to bogatstvo. Manipulacija religijskim narativima, poticanje antisemitizma i islamofobije suprotni su biću Bosne i Hercegovine - kazao je Bećirović.

Bećirović je rekao da neki zlonamjerni političari i lobisti pokušavaju da plasiraju lažnu tezu o "sukobu civilizacija" u Bosni i Hercegovini.

- To je notorna neistina. Različitost je naše bogatstvo. Saradnja je naš izbor, istakao je Bećirović. Sarajevska hagada je preživjela inkviziciju. Preživjela je nacizam. Hagada je preživjela Drugi svjetski rat, kada su je bosanski muslimani, rizikujući vlastite živote, sačuvali od nacista. Preživjela je velikosrpsku opsadu Sarajeva 1990-ih godina, kada su je spasili hrabri radnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dok je grad bio pod granatama - naglasio je Bećirović.

U svom govoru predsjedavajući Predsjedništva BiH dodao je da se trideset godina nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima, ponovo suočavamo sa zločinačkom propagandom.

- Poseban cilj brutalne propagande 1990-ih godina bio je da se Bošnjaci demoniziraju i kompromitiraju u očima Sjedinjenih Američkih Država i Zapada. Ne zaboravimo, upravo je zastrašujuća politička i medijska kampanja bila uvod u jedini genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata - genocid nad Bošnjacima. Ovaj opasni cilj diskreditiranja Bošnjaka ponovo je aktiviran. Nažalost, ponovo smo svjedoci monstruozne propagande protiv Bosne i Hercegovine, države koja je pouzdan dio Globalne antiterorističke koalicije - istakao je Bećirović.

Bećirović je naglasio da je Bosna i Hercegovina država koja ima milenijsku prošlost i sigurnu budućnost.

- Mi budućnost vidimo u euroatlantskoj porodici država. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je ulaganje u kolektivnu sigurnost, a ne samo naš nacionalni interes. Stabilna Bosna i Hercegovina i jugoistok Evrope znače sigurniji evroatlantski svijet. Bosna i Hercegovina ostaje trajni dokaz da je američko liderstvo važno za cijeli svijet. Mi ostajemo odgovorni i pouzdani partner SAD-a i EU - zaključio je Bećirović.