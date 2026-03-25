Upaljen narandžasti meteoalarm za četvrtak: Očekuju se jaki udari vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za četvrtak 26. marta zbog pojačanog vjetra u cijeloj Bosni i Hercegovini, te intenzivnih padavina u Krajini.

Napominje se da će biti povremeno olujni udari vjetra južnog i jugoistočnog smjera, uz očekivane udare između 40 i 75 km/h. Poslije podne vjetar mijenja smjer na zapad. Kiša (30-70 l/m²) očekuju se u Krajini, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg.

- Preporuke, mjere, prema WMO (Svjetska meteorološka organizacija): Budite spremni na moguće smetnje u funkcionisanju, prekid aktivnosti na otvorenom. Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena.Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.