Supruga Benjamina Netanjahua u društvu Mirele Bećirović poručila: "Moji sinovi su trpjeli sramoćenje i nasilje samo zato što su djeca premijera”

Supruga izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Sara Netanjahu pozvala je na jače mjere zaštite djece u digitalnom svijetu u utorak, govoreći na međunarodnom samitu Fostering the Future Together, koji je organizovala prva dama SAD-a Melania Trump. U društvu Sare Netanjahu nalazila se Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Prema navodima Bijele kuće, predstavnici 45 država članica i tehnoloških kompanija okupili su se u američkom State Departmentu kako bi “saradnjom pronašli praktična rješenja koja proširuju pristup obrazovnim alatima, uz istovremeno jačanje zaštite djece u digitalnom okruženju.”

Na panelu s partnerima državnika, Netanjahu, dugogodišnja dječija psihologinja iz Jerusalema, istakla je da je njen rad, posebno tokom aktuelnog rata u Izraelu, ukazao na emocionalni teret koji mladi nose, suočeni s “anksioznošću i stresom”.