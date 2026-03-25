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VAŠINGTON

Supruga Benjamina Netanjahua u društvu Mirele Bećirović poručila: "Moji sinovi su trpjeli sramoćenje i nasilje samo zato što su djeca premijera”

Na panelu s partnerima državnika, Netanjahu je ukazala na emocionalni teret koji mladi nose, suočeni s “anksioznošću i stresom”.

Mirela Bećirović i Sara Netanjahu: BiH i Izrael rame uz rame. X

D. H.

25.3.2026

Supruga izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Sara Netanjahu pozvala je na jače mjere zaštite djece u digitalnom svijetu u utorak, govoreći na međunarodnom samitu Fostering the Future Together, koji je organizovala prva dama SAD-a Melania Trump. U društvu Sare Netanjahu nalazila se Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. 

Prema navodima Bijele kuće, predstavnici 45 država članica i tehnoloških kompanija okupili su se u američkom State Departmentu kako bi “saradnjom pronašli praktična rješenja koja proširuju pristup obrazovnim alatima, uz istovremeno jačanje zaštite djece u digitalnom okruženju.”

Na panelu s partnerima državnika, Netanjahu, dugogodišnja dječija psihologinja iz Jerusalema, istakla je da je njen rad, posebno tokom aktuelnog rata u Izraelu, ukazao na emocionalni teret koji mladi nose, suočeni s “anksioznošću i stresom”.

- Djeca ne mogu sama navigirati digitalnim svijetom - kazala je.

Pozvala je na “zaštitu, usmjeravanje i odgovornu odraslu osobu” kako bi digitalni prostori ostali “pozitivni, etični i edukativni”.

- Svako dijete treba nekoga ko će ga primijetiti, vjerovati u njega i dati mu alate da otvori nova vrata - rekla je. “Danas su neka od tih vrata digitalna.”

Netanjahu je dodala da su njeni sinovi “trpjeli sramoćenje i nasilje samo zato što su djeca premijera”, te je pozvala lidere da osude napade na maloljetnike.

# MIRELA BEĆIROVIĆ
# SARA NETANYAHU
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