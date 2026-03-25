Sanel Kajan trži hitno zasjedanje Komisije za sigurnost FBiH zbog eskalacije nasilja u Hercegovini

Federalni zastupnik Sanel Kajan uputio je zastupničku inicijativu za hitno sazivanje sjednice Komisije za sigurnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom, kako ih je nazvao, brutalnih i koordiniranih napada u Mostaru, Stocu i Čapljini.

On, između ostalog, traži obavezno prisustvo rukovodstva Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.

- Targetiranje civila: Napadi na putnike i povratnike nisu slučajnost, već planirano zastrašivanje. Blokade cesta: Presretanje vozila na magistralama direktno udara na slobodu kretanja svih nas. Nedovoljne kazne: Prekršajne prijave za brutalno nasilje samo ohrabruju napadače. To mora prestati! Govor mržnje: Veličanje ratnih zločinaca kroz murale i grafite mržnje dodatno truje našu svakodnevicu - istakao je on.

Naveo je i da zahtijeva detaljan izvještaj o svim nerasvijetljenim napadima u posljednjih godinu dana, zatim uvođenje mješovitih patrola FUP-a i kantonalnog MUP-a na kritičnim cestama i strožije kazne.

- Ovo nisu 'narušavanja reda i mira', već krivična djela izazivanja nacionalne netrpeljivosti i ugrožavanja sigurnosti! Građani ne smiju biti prepušteni sami sebi, a sigurnost ne smije biti talac političke inertnosti. Institucije moraju pokazati da su jače od huliganskih grupa - ističe Kajan.

Napomenimo da je u posljednje vrijeme zabilježen niz incidenata tokom posljednjih mjeseci u hercegovačkim gradovima, od onih na maloljetnike do navijačkih sukoba te sinoćnjeg pokušaja pljačke trgovine u Mostaru.