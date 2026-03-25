Minić: Predstavnici Vlade FBiH i Vijeća ministara nisu došli na sastanak s prevoznicima, nema dobre volje da se problem riješi

Predsjednik Vlade RS Savo Minić rekao je niko iz Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH nije došao u Bosansku Gradišku na sastanak sa prevoznicima.

- Kao što je i dogovoreno, mi iz Vlade RS smo došli na sastanak. Pozvane su bile i moje kolege iz FBiH i Vijeća ministara, očigledno nema dobre volje da se ovaj problem iskreno riješi. Da se ovi ljudi uvaže u smislu problema kakve imaju. Nemamo ni jednog argumenta da kažemo da se ovdje uključio zajednički nivo kontaktiranja sa Hrvatskom zašto naše vozače vraćaju - naveo je Minić.

Istakao da je će posljedica biti da prevoznici ići u neku vrstu radikalizacije.

- Međutim, meni ovdje ljudski predstavlja problem da ne mogu da shvatim da se nek ne udostoji da ne napiše da neće doći, da ne napiše da mu ne odgovara termin ili mjesto sastanka. Mogli su barem nekoga poslati. Ovo sve je poražavajuće - izjavio je.

Istakao je da će nastaviti razgovore sa prevoznicima.

- Ono što smo obećali ispred Vlade RS kada su u pitanju granični prelazi, kada je u pitanju usklađenost rada carine sa inspektorima, razgovorarali smo još oko nekih stvari, kao i o akcizama - naglasio je Minić.

Naglasio je da Vlada RS podržava prevoznika.

- Sve ćemo uraditi, jedini nećemo dozvoliti blokadu granice. Ako treba, mi ćemo sa njima ići bilo gdje. Nije mi problem ići ni u Sarajevo, Mostar ili Brisel. Stoji nam privreda, stoji nam sistem. Mi nećemo praviti skob sa Logistikom, to su ljudi koji ovdje stalno rade - rekao je Minić.