Muamer Zukić, o smjeni Vujovića, za "Avaz": Većina i Vlada TK postoje, ništa se nije promijenilo

Nakon što je izbačen iz Demokratske fronte i prešao u Stranku za BiH, na zahtjev stranke čiji je bio član Žarko Vujović je smijenjen s pozicije predsjedavajućeg Skupštine TK. Skupštinska većina, koju u ovom kantonu predvodi SDA, ali je ona na rubu, pa kod glasanja o važnim tačkama poslanici neće moći na pauzu.

- Javnost je mogla pratiti sjednicu i odmah je bilo nekih pitanja je li ima neka kriza većine, je li stabilna skupštinska većina i koalicija. Ja mogu reći da skupštinska većina, koju čine SDA i DF, koja postoji već nekoliko godina, ostaje i dalje i da se tu ništa nije promijenilo. Ulazimo u predizbornu kampanju, pa tu bude malo više parlamentarnih inicijativa, Skupština se zna koristiti kao pozornica za neke predizborne aktivnosti, ali ne mislim da će doći do ozbiljnijih turbulencija ili poremećaja kad je u pitanju vlast u TK. Postoji većina, postoji vlada, neka svako radi svoj posao, a pred nama su brojne aktivnosti. Prije svega budžet koji je zaista predvidio veliki broj projekata, vrijednih oko 230 miliona KM, pa valja to implementirati – kazao je za „Avaz“ Muamer Zukić, zastupnik u Skupštini TK, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH i potpredsjednik SDA BiH.

Skupštinska većina u TK trenutno broji 18 od 35 zastupnika. Zukić očekuje da sudbina aktuelnih i neophodnih projekata ne ovisi samo od ruku zastupnika većine, te da očekuje i podršku kolega iz opozicije.

- Mi u Domu naroda, kao delegati iz kantonalnih skupština, veoma često glasamo, pa budu i presudni naši glasovi kada su neki materijali u pitanju koji se tiču svih. Tako i ovdje u periodu pred nama nema nekih materijala koji bi se mogli smatrati nekim politikama, pa za dobar dio njih očekujem da će biti jednoglasno usvojeni. Zato ne mislim da nas čeka neka kriza – ističe Zukić.