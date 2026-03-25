Mirela Bećirović rezala suprugu Netanjahua sa slika, ali građani su ogorčeni: "Brišete komentare, ali ne i sramotu!"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa skupa posvećenog pravima djece, na kojoj se vidi obraćanje njegove supruge Sara Netanyahu.

Na istoj fotografiji uočena je i Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović, što je izazvalo niz reakcija u bosanskohercegovačkoj javnosti.

Prisustvo Mirele Bećirović na događaju, te činjenica da je sjedila u neposrednoj blizini Sare Netanyahu, otvorili su brojna pitanja na društvenim mrežama, posebno u kontekstu aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku.

Dio javnosti problematizirao je i izostanak osvrta na stradanja djece u ratnim zonama tokom samog događaja, koji je bio tematski posvećen upravo pravima najmlađih.

Nakon objave fotografije, Mirela Bećirović je na svom Instagram profilu podijelila verziju slike na kojoj je Sara Netanyahu uklonjena iz kadra. Međutim, to nije smirilo reakcije, već je dodatno potaknulo komentare korisnika društvenih mreža.