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BURNE REAKCIJE

Mirela Bećirović rezala suprugu Netanjahua sa slika, ali građani su ogorčeni: "Brišete komentare, ali ne i sramotu!"

- Ja se stidim što sam iz iste države kao i vi - glasi jedan od komentara

Mirela Bećirović i Sara Netanyahu. X

D. H.

25.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa skupa posvećenog pravima djece, na kojoj se vidi obraćanje njegove supruge Sara Netanyahu.

Na istoj fotografiji uočena je i Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović, što je izazvalo niz reakcija u bosanskohercegovačkoj javnosti.

Prisustvo Mirele Bećirović na događaju, te činjenica da je sjedila u neposrednoj blizini Sare Netanyahu, otvorili su brojna pitanja na društvenim mrežama, posebno u kontekstu aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku.

Dio javnosti problematizirao je i izostanak osvrta na stradanja djece u ratnim zonama tokom samog događaja, koji je bio tematski posvećen upravo pravima najmlađih.

Nakon objave fotografije, Mirela Bećirović je na svom Instagram profilu podijelila verziju slike na kojoj je Sara Netanyahu uklonjena iz kadra. Međutim, to nije smirilo reakcije, već je dodatno potaknulo komentare korisnika društvenih mreža.

U komentarima se mogu pronaći brojne kritike, posebno od strane građanki BiH, koje su izrazile nezadovoljstvo njenim prisustvom na događaju.

“Zašto ste išli? Zar Vam može imponovati poziv ovakve prve dame? I da li želite za svoju djecu što propagiraju Sara Natanjahu i Melanijin suprug”. Nema opravdanja", poručila je jedna od građanki.

Druga je upitala Mirelu Bećirović “kako je sjediti pored supruge najvećeg ratnog zločinca koji je pobio hiljade nevine djece”.

Jedno od pitanja upućenih Mireli Bećirović odnosilo se i na moderiranje komentara na njenim društvenim mrežama.

“Da bar Mirela, kako brišete komentare, možete obrisati i sramotu koju mi, kao državljani ove zemlje, osjećamo zbog vaše gluposti.”

”Ja se stidim što sam iz iste države kao i vi”, glasi jedan od komentara.

Rasprava o ovom događaju nastavlja se na društvenim mrežama, gdje se, uz kritike, povremeno pojavljuju i pozivi na smireniji ton i širi kontekst međunarodnih susreta i diplomatskih događaja.

# IZRAEL
# MIRELA BEĆIROVIĆ
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