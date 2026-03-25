Zlatan Begić reagirao na gostovanje Mirele Bećirović u Vašingtonu: "U Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH"

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu.
REAKCIJE
Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi
Zlatna Begić i Mirela Bećirović. Avaz
Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu.
U objavi na društvenim mrežama Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi.
– Ne komentarišem tuđe žene, ali ovdje moram da reagujem budući da ista pretendira da zastupa ovu državu u vrlo osjetljivom trenutku. Na prvom mjestu, u Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH državu u odnosima sa međunarodnim elementom, osim toga, mi nismo monarhija – poručio je Begić.
On upozorava da bi ovakvi nastupi mogli predstavljati i pogrešno predstavljanje države.
– Također ovo bi moglo biti i lažno predstavljanje (pri tome, bez ikakvih stručnih ili akademskih kompetencija – što je također važno napomenuti) – naveo je.
Begić je dodatno naglasio da se ne slaže s takvim aktivnostima, te pozvao institucije da zauzmu jasan stav.
– Pored svega navedenog, još jednom želim da ponovim – NE u moje ime Bećirovići. Nadam se da će institucije, ali i građani zauzeti svoj stav o ovim privatnim ekskurzijama o trošku građana, i o šteti koja se svima nama nanosi. Sramota – zaključio je Begić.
Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se nastavlja rasprava o ulozi i granicama neformalnih predstavnika države u međunarodnim aktivnostima.
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