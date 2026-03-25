Zlatan Begić reagirao na gostovanje Mirele Bećirović u Vašingtonu: "U Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH"

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu.

U objavi na društvenim mrežama Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi.

– Ne komentarišem tuđe žene, ali ovdje moram da reagujem budući da ista pretendira da zastupa ovu državu u vrlo osjetljivom trenutku. Na prvom mjestu, u Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH državu u odnosima sa međunarodnim elementom, osim toga, mi nismo monarhija – poručio je Begić.

On upozorava da bi ovakvi nastupi mogli predstavljati i pogrešno predstavljanje države.



