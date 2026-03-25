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REAKCIJE

Zlatan Begić reagirao na gostovanje Mirele Bećirović u Vašingtonu: "U Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH"

Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi

Zlatna Begić i Mirela Bećirović. Avaz

A. O.

25.3.2026

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu.


U objavi na društvenim mrežama Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi.

– Ne komentarišem tuđe žene, ali ovdje moram da reagujem budući da ista pretendira da zastupa ovu državu u vrlo osjetljivom trenutku. Na prvom mjestu, u Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH državu u odnosima sa međunarodnim elementom, osim toga, mi nismo monarhija – poručio je Begić.

On upozorava da bi ovakvi nastupi mogli predstavljati i pogrešno predstavljanje države.


– Također ovo bi moglo biti i lažno predstavljanje (pri tome, bez ikakvih stručnih ili akademskih kompetencija – što je također važno napomenuti) – naveo je.

Begić je dodatno naglasio da se ne slaže s takvim aktivnostima, te pozvao institucije da zauzmu jasan stav.

– Pored svega navedenog, još jednom želim da ponovim – NE u moje ime Bećirovići. Nadam se da će institucije, ali i građani zauzeti svoj stav o ovim privatnim ekskurzijama o trošku građana, i o šteti koja se svima nama nanosi. Sramota – zaključio je Begić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se nastavlja rasprava o ulozi i granicama neformalnih predstavnika države u međunarodnim aktivnostima.

# MIRELA BEĆIROVIĆ
# ZLATAN BEGIĆ
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