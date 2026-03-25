Šta donosi zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena: Nulta tolerancija na profiterstvo, kazne do 30.000 KM

Vlada FBiH uputila je Parlamentu FBiH Prijedlog zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, kojim se, osim uvjeta formiranja cijena proizvoda i usluga, kontrole i praćenja cijena, definiraju i posebne mjere kontrole cijena u slučaju značajnih poremećaja na tržištu. Najavljuje se i nulta tolerancija na profiterstvo tokom kriza.

Lista proizvoda

Novim zakonom definirano je da u situacijama poput proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, nestašice osnovnih dobara za potrebe privrede i stanovništva, kad godišnja inflacija prelazi pet posto ili u drugim vanrednim okolnostima, Vlada FBiH na prijedlog Ministarstva trgovine može uvesti privremene mjere kontrole cijena. U takvim situacijama Vlada FBiH može odrediti listu proizvoda i usluga od posebnog interesa za FBiH, na koje će se odnositi mjere kontrole, koje su ograničene na period do šest mjeseci, uz mogućnost produženja za dodatnih šest mjeseci ako se tržište ne stabilizira. Članom zakona predviđeno je da, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH može propisati i iznimne mjere kontrole veleprodajnih cijena uglja za termoelektrane i prirodnog plina. Iznimne mjere kontrole cijena za pojedine proizvode i usluge mogu biti određivanje najvišeg nivoa cijena, zadržavanje cijena na zatečenom nivou, vraćanje cijena na određeni nivo, davanje saglasnosti na cijene, utvrđivanje iznosa marži u trgovini...

Populističke mjere

Novim zakonom mijenja se prethodni, koji je na snazi od 1995. godine, a simbolične kazne zamijenjene su rigoroznijim. Za pravna lica iznose od 6.000 do 30.000 KM, dok se odgovorna lica u pravnim licima kažnjavaju s 1.000 do 3.000 KM. Ako u roku od tri mjeseca ponovi isti prekršaj, trgovcu, pravnom ili fizičkom licu, nadležni tržišni inspektor će zabraniti obavljanje djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

Ekonomista Damir Miljević smatra da se ovakvim mehanizmima ne može utjecati na krize, jer bi onda došlo do nestašica roba.