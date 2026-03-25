Nikšić o naglom rastu cijena: Otkrio prijedlog direktora velikog trgovačkog lanca

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić govorio je danas o naglom rastu cijena na tržištu, osvrnuvši se na mjere u sektoru nafte, ali i u trgovini, te otkrio prijedlog koji je stigao od direktora jednog velikog trgovačkog lanca.

- Čini se da je Vlada FBiH pravovremeno reagovala kada je uložila 800.000 maraka u softver i sonde. One omogućavaju da u realnom vremenu pratimo stanje na benzinskim pumpama u FBiH. Također, možemo u svakom trenutku znati količine i cijene. To nam je stvorilo pretpostavke da u prvom valu poskupljenja naši građani ne moraju neopravdano plaćati više cijene - kazao je Nikšić.

Naftni terminali

Govoreći o naftnim terminalima, istakao je da je zadovoljan odnosom distributera prema građanima, naglasivši da je Vlada poduzela konkretne korake.

- Na jednoj od sjednica naložili smo naftnim terminalima FBiH da pozovu sve distributere da koriste njihove kapacitete po povoljnim cijenama. Vlada je spremna subvencionirati PDV kako bi oni napunili rezervoare i osigurali stabilnu opskrbu FBiH po komercijalnim cijenama. Cilj je da iznajmljivanje terminala ne bude dodatni trošak i da na taj način pomognemo građanima - rekao je premijer.

Smanjenje akciza

Podsjetio je i na inicijativu za smanjenje akciza na gorivo, koja nije dobila potrebnu podršku.

- Željeli smo da zajedno s građanima, distributerima i vlastima podijelimo teret očuvanja standarda kroz smanjenje akciza na gorivo, ali ta inicijativa nije prošla. I dalje pratimo situaciju. U FBiH je marža za litru goriva u veleprodaji šest feninga, a u maloprodaji 25 feninga, što zasad drži cijene pod kontrolom. Imamo i aplikaciju Ministarstva trgovine i vidimo da je gorivo i dalje jeftinije nego u regionu - naglasio je Nikšić.

Dodao je da je trenutno 65 proizvoda s ograničenim cijenama, ali da Vlada planira proširiti tu listu.

- Na sastanku je iznesena ideja jednog od direktora velikih trgovačkih lanaca u BiH da se na period od dva mjeseca zaključa cijena svih artikala. To je opcija o kojoj razmišljamo, iako možda nije najjednostavnije rješenje zbog širokog spektra proizvoda - kazao je.

Južna interkonekcija

Govoreći o energetskim izazovima, upozorio je na važnost priprema za period nakon 2027. godine, kada prestaje korištenje ruskog plina.

- Moramo tražiti alternativne pravce snabdijevanja. Usaglasili smo tekst izmjena i dopuna Zakona o Južnoj interkonekciji i on sada čeka mišljenja nadležnih institucija u Vladi - zaključio je premijer.