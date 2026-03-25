Među zemljama online radikalizacije nema BiH: EUROPOL ignoriše Dodikove ’bombe’

Milorad Dodik već godinama Bošnjacima imputira vjerski radikalizam i terorizam. Njegova huškačka retorika je debelo u zoni krivičnog djela - Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

I dok ga Tužilaštvo BiH ignoriše, on nesmetano plete narativ o Bosni i Hercegovini kao evropskom leglu terorizma i ekstremizma. Istovremeno, BiH se ne spominje ni kao žarište niti kao operativni prioritet posljednje velike akcija EUROPOL-a na suzbijanju online radikalizacije.

Novi alat radikala

EUROPOL je 18. marta objavio da je masovna operacija rezultirala prijavljivanjem skoro 17.300 internet-adresa i uklanjanjem više od 1.100 sati audio materijala, koji su na internetu dijelile radikalne grupe raznih profila - od džihadista do neonacista i drugih desničarskih grupa.

Među 13 zemalja obuhvaćenih akcijom su Belgija, Njemačka, Slovenija, Švedska i susjedna Srbija, dok su fokus akcije bili govori terorističkih vođa i pjesme koje veličaju nasilje, u audio formi.

Audio je novi alat online radikala, ističe EUROPOL. Agencije teže detektuju tu formu nego video, jer to zahtijeva dublje poznavanje jezika i konteksta. Stoga audio materijali ostaju duže neotkriveni i dostupni osobama podložnim radikalizaciji.

Ekstremističke grupe stoga sve češće koriste muziku, govore i druge audio forme kao psihološko oružje za izazivanje bijesa, slavljenje žrtvovanja i jačanje podjela – mi protiv njih.

Ako je BiH zaista onakva kakvom je Dodik opisuje, zašto EUROPOL u najopsežnijoj potrazi za online radikalizmom nije smatrao za shodno da se fokusira i na Sarajevo ili Banju Luku? Ovakav ishod akcije direktno demantuje pokušaje demonizacije Bošnjaka u BiH.

Politički narativi

Radikalizacija na internetu je prisutna širom svijeta, pa i u BiH, i to ne smijemo negirati, kaže za „Dnevni avaz“ sigurnosni ekspert, profesor Sandi Dizdarević. Najbitnije je, dodaje, da se tim procesom bave stručnjaci i nauka a ne domaći političari, koji nerijetko jačaju problem radikalizacije svojim dnevno-političkim narativima.

To što je EUROPOL zaobišao BiH u ovoj širokoj međunarodnoj akciji, Dizdarević vidi kao jasan znak da je BiH u posljednjih dvadeset godina uradila puno više nego bilo koja država u regionu ili EU, na suzbijanju radikalizma, ekstremizma i terorizma, koji su pod kontrolom nadležnih organa i službi.

Osim kriminalizacije ovih aktivnosti, nadležne institucije BiH su provele čitav set multidisciplinarnih mjera u proteklih 30 godina koje su urodile plodom. To ne znači da radikalizma i ekstremizma više nema u BiH, već da je on smanjen i doveden u nivo koji nadležne institucije uspješno kontrolišu, zaključuje Dizdarević.

Među 13 zemalja obuhvaćenih akcijom su Belgija, Njemačka, Slovenija, Švedska i susjedna Srbija, dok su fokus akcije bili govori terorističkih vođa i pjesme koje veličaju nasilje, u audio formi

Masovna operacija rezultirala uklanjanjem više od 1.100 sati audio materijala, koji su na internetu dijelile radikalne grupe raznih profila - od džihadista do neonacista i drugih desničarskih grupa