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KISELJAK

Video iz zraka / Zastava s ljiljanima vihori se i na brdu iznad Lepenice

Spomen obilježje svjedoči o pogibiji 78 šehida sela Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići koje su pobili pripadnici HVO-a u periodu od 12. do 16. juna 1993. godine

Zastava s ljiljanima. Avaz

Piše: Evelin Trako

25.3.2026

Na brdu iznad Lepenice, tačnije u mjestu Han Ploča iznad spomen obilježja, postavljena je i zastava s ljiljanima.

Spomen obilježje svjedoči o pogibiji 78 šehida sela Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići koje su pobili pripadnici HVO-a u periodu od 12. do 16. juna 1993. godine.

Pobijeni su uglavnom civili Bošnjaci.

Pogledajte video iz zraka.

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# KISELJAK
# LEPENICA
# BIH
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