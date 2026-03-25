Video iz zraka / Zastava s ljiljanima vihori se i na brdu iznad Lepenice

Na brdu iznad Lepenice, tačnije u mjestu Han Ploča iznad spomen obilježja, postavljena je i zastava s ljiljanima.
TRAGEDIJA NA CESTI
KISELJAK
Spomen obilježje svjedoči o pogibiji 78 šehida sela Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići koje su pobili pripadnici HVO-a u periodu od 12. do 16. juna 1993. godine
Zastava s ljiljanima. Avaz
Na brdu iznad Lepenice, tačnije u mjestu Han Ploča iznad spomen obilježja, postavljena je i zastava s ljiljanima.
Spomen obilježje svjedoči o pogibiji 78 šehida sela Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići koje su pobili pripadnici HVO-a u periodu od 12. do 16. juna 1993. godine.
Pobijeni su uglavnom civili Bošnjaci.
Pogledajte video iz zraka.
SUDAR DVA TERETNJAKA