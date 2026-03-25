Bećirović se sastao sa senatorom Kramerom, u fokusu jačanje strateškog partnerstva BiH i SAD-a

U sklopu nove radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Vašingtonu je razgovarao s republikanskim senatorom Kevinom Kramerom.

Strateško partnerstvo

Bećirović je istakao važnost višedecenijskog strateškog partnerstva naše države sa SAD-om, što je bilo od ključne važnosti za očuvanje mira, sigurnosti i sveukupnog razvoja Bosne i Hercegovine. Kontinuirana posvećenost američkog Kongresa Bosni i Hercegovini i snažna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu države su izuzetno važni za stabilnost cijele regije.

Naglašeno je da intenzivna saradnja sa SAD-om predstavlja važan oslonac daljnjeg jačanja partnerskih odnosa dvije države, ali i evroatlantske budućnosti Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirović je ukazao na potrebu kontinuiranog razvoja odbrambenih kapaciteta i jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine da odgovore na savremene sigurnosne izazove.ž

Unapređenje suradnje

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje saradnje sa SAD-om i partnerima iz NATO-a u oblasti sigurnosti i odbrane, kao i po pitanju energetske sigurnosti, stabilnosti tržišta i jačanja saradnje u oblasti trgovine. Bećirović je istakao važnost diversifikacije energetskih izvora i realizacije strateških projekata koji doprinose dugoročnoj stabilnosti i nezavisnosti energetskog sektora.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je ukazao na značaj zajedničkog suprotstavljanja vanjskim malignim uticajima i hibridnim prijetnjama, naglašavajući potrebu jačanja institucionalne otpornosti, zaštite demokratskih procesa i unapređenja mehanizama koordinacije između nadležnih institucija.

Ukazao je da su proaktivna saradnja i razmjena informacija s međunarodnim partnerima ključni za očuvanje stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i šire regije.