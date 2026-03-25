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"AVAZ" U MLADOŠEVICI

Video / Godinama gradili kuću, klizište je za noć uništilo: "Sad živimo pod kirijom!"

Godinama smo je gradili i onda smo morali napustiti. Vidjet ćemo šta ćemo dalje, priča nam Mirko Markanović

Mirko Markanović. Avaz

Piše: Evelin Trako

25.3.2026

Reporter "Avaza" danas je bio u selu Mladoševica kod Maglaja. Ovo selo je pogodilo stravično klizište tad itad...

Razgovarali smo s Mirkom Markanovićem koji je s porodicom morao napustiti svoju kuću.

- Godinama smo je gradili i onda smo morali napustiti. Vidjet ćemo šta ćemo dalje. Živimo pod kirijom sada - govori Markanović za "Avaz".

U videoprilogu pogledajte kompletnu ispovijest i snimke iz Mladoševice.

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# MAGLAJ
# NOVI ŠEHER
# MLADOŠEVICA
# MIRKO MARKANOVIĆ
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