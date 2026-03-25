Veliko priznanje za BHANSA-u: Mostar domaćin ključnog susreta europskog zrakoplovnog sektora

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) uspješno je organizirala 53. sastanak FAB CE CEO Committee u Mostaru potvrđujući svoju sve značajniju poziciju u europskom zrakoplovnom sektoru.

Riječ je o jednom od ključnih sastanaka koji okuplja vodeće donositelje odluka u području upravljanja zračnim prometom srednje Europe, a njegovo održavanje u Bosni i Hercegovini predstavlja signal povjerenja i institucionalne relevantnosti, priopćili su iz BHANSA-e.

Kako su naveli, Mostar je ovom prilikom postao središte dijaloga o budućnosti zračne plovidbe ugostivši direktore i predstavnike vodećih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi iz Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao i partnere iz Mađarske, Slovačke i Češke.

- Domaćinstvo ovog skupa jasno potvrđuje da BHANSA danas djeluje kao vjerodostojan i pouzdan partner unutar europske zrakoplovne zajednice - ponosno je istaknuo direktor BHANSA-e Davorin Primorac, naglašavajući kako uloga Agencije kontinuirano raste u kontekstu regionalne i međunarodne suradnje.

Sudionici su razgovarali o ključnim temama za razvoj zračnog prometa, od boljeg planiranja kapaciteta i prilagodbe promjenama u prometu, do novih pravila, tehnologija i jačanja kadrova. Poseban fokus bio je na rješenjima koja dugoročno unaprjeđuju sigurnost, učinkovitost i stabilnost zračnog prometa u srednjoj Europi.

- Naša ambicija je biti aktivan sudionik u kreiranju budućih standarda i operativnih modela koji će definisati europsko nebo, ne samo pratiti trendove, nego ih i oblikovati - dodao je Primorac, referirajući se na strateški pravac razvoja BHANSA-e.

Organizacijom ovog iznimno važnog događaja, BHANSA je, kako je istaknuto, dodatno učvrstila svoju poziciju relevantnog aktera u međunarodnim procesima te pokazala operativnu i institucionalnu spremnost za preuzimanje kompleksnih inicijativa na europskoj razini.

BHANSA nastavlja graditi partnerske odnose, ulagati u znanje i tehnologiju te aktivno doprinositi razvoju sigurnog, integriranog i otpornog europskog zračnog prostora, s jasnom vizijom da najveći uspjesi tek predstoje, poručili su iz te agencije.