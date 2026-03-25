Komšić uručio Povelju Kulina bana Emilu Šuštaru

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić jučer je u Ljubljana uručio Povelju Kulina bana Emilu Šuštaru, bivšem direktoru slovenske novinsko-izdavačke kuće "Delo", kao priznanje za njegov izuzetan doprinos Bosni i Hercegovini tokom rata 1992–1995.

Biografija

Emil Šuštar, rođen 1943. godine u Ilirskoj Bistrici, karijeru je gradio u medijima i javnom sektoru. Nakon studija političkih nauka u Ljubljani radio je u fabrici Lesonit, Savezu sindikata Slovenije, a potom i kao predsjednik Skupštine opštine Ljubljana-Bežigrad. Od 1985. godine bio je dio lista "Delo", gdje je do 2004. obavljao funkciju poslovnog direktora i člana uprave.

Tokom rata u BiH, zajedno s kolegama iz "Dela", pružao je ključnu logističku i finansijsku podršku sarajevskom "Oslobođenju", zahvaljujući čemu je list uprkos opsadi Sarajeva nastavio redovno izlaziti i postao simbol otpora i profesionalnog novinarstva.

U proljeće 1993. godine u Ljubljani je formirana redakcija sarajevskog lista, a Šuštar je osigurao prostorije, tehničku opremu te sigurne dolaske i povratke novinara između BiH i Slovenije. Također je pomagao u isplati plata radnicima Gorenja u Sarajevu i penzija slovenačkim građanima.

"Slovenac s bosanskim srcem"

Zahvaljujući njegovoj podršci, "Oslobođenje International" ostvarilo je značajne rezultate i nastavilo svakodnevno izlaziti do kraja rata. Građani Sarajeva prozvali su ga "Slovenac s bosanskim srcem", a njegov doprinos ostaje trajno upamćen.

Željko Komšić je prilikom uručenja istakao da Povelja Kulina bana simbolizira trajno prijateljstvo između Bosne i Hercegovine i Slovenije, kao i zahvalnost za solidarnost koja je pomogla očuvanju jednog od ključnih simbola slobodnog novinarstva u BiH.