Na Veterinarskom fakultetu održana radionica o zaštiti ptica grabljivica

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu danas je održana lokalna radionica „Zaštita ptica grabljivica – saradnja sa lokalnim akterima“, organizirana u okviru međunarodnog projekta AVIATOR (Avian Resilience and Adaptation through Awareness, Monitoring, Treatment, and Outreach for Raptors), koji se realizira kroz Interreg Danube Region Programme.

Radionica je okupila predstavnike nadležnih institucija, stručne i naučne zajednice te druge relevantne aktere s ciljem jačanja saradnje u oblasti zaštite ptica grabljivica, očuvanja biodiverziteta i unapređenja razmjene informacija.

U središtu razgovora bili su praktični izazovi i mogućnosti razvoja efikasnijeg lokalnog okvira zaštite, uključujući prijavu nalaza uginulih ili povrijeđenih divljih ptica, uzorkovanje, laboratorijsko testiranje i bolju međusektorsku komunikaciju. Posebno je naglašena potreba za jasnijim povezivanjem sektora zaštite prirode, veterinarstva i upravljanja zaštićenim područjima.

Istaknuto je i da napori na zaštiti ptica grabljivica i zaštiti biodiverziteta uopšte, ne mogu dati dugoročne rezultate bez kontinuiranog jačanja svijesti, informiranja i obrazovanja javnosti, posebno mlađih generacija, koje će u budućnosti imati ključnu ulogu u očuvanju prirode i biološke raznolikosti.

Tokom radionice predstavljene su i aktivnosti koje Bosnu i Hercegovinu povezuju s pilot-mjerama projekta AVIATOR u odabranim prirodnim područjima, uz naglasak na jačanje kapaciteta za monitoring, pravovremenu razmjenu informacija i koordiniran odgovor na prijetnje u prirodi.

Zaključeno je da zaštita ptica grabljivica zahtijeva kontinuiranu saradnju institucija i stručnjaka, te da projekat AVIATOR predstavlja važnu platformu za jačanje takve saradnje u Bosni i Hercegovini.