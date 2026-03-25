Bećirović se oglasio: "Zbog niza neistina, dužan sam reći da moja supruga nikada nije putovala o trošku države"

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio se večeras povodom boravka njegove supruge u SAD-u.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Moja supruga, Mirela Bećirović, ovih dana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama na lični poziv supruge predsjednika SAD-a, gospođe Melanije Tramp. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem učestvuju supružnici visokih zvaničnika iz više država, uključujući Crnu Goru, Sloveniju, Srbiju, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo.

Mirela je imala i ima moju punu podršku za učešće na ovom skupu. Sva protokolarna pitanja, uključujući raspored aktivnosti i sjedenja, u isključivoj su nadležnosti domaćina.

Također, zbog niza neistina, dužan sam reći da Mirela nikada nije putovala o trošku države. Zato smatram važnim da budemo odgovorni u onome što govorimo i pišemo. Manipulisanje medijskim naslovima i interpretacijama nanosi štetu ugledu Bosne i Hercegovine.

Pokušaji prljavog spinovanja u režiji političkog nalogodavaca i njegovih plaćenih lažova nastavak su njihovog nečasnog posla. Nastavit ćemo graditi prijateljstvo sa strateškim partnerima Bosne i Hercegovine i svim prijateljskim državama. Za državne interese se moramo boriti u najvažnijim svjetskim centrima moći, a ne bježati od odgovornosti i prepustiti neprijateljima Bosne i Hercegovine da lobiraju protiv naše države - zaključio je Bećirović.