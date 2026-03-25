Izetbegović najavio da će se ovih dana desiti nešto opasno u Banjoj Luci: Ja znam šta je, Konaković i Bećirović ne znaju

Izetbegović je pritom kritikovao Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića, koje je ponovo nazvao iluzionistima koji stvaraju privid da nešto rade na međunarodnom planu.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostovao je večeras na Federalnoj televiziji i najavio da će se u Banjoj Luci desiti nešto veoma opasno po Bosnu i Hercegovinu.

- Mi imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. A ustvari ih zatiču stvari, kao što će ih ovih dana ponovo zateći neke stvari koje će se desiti u Banjoj Luci. Neću reći koje. Dakle, ne znaju šta će se desiti - rekao je Izetbegović.

Voditeljica je insistirala da precizira detalje.

- Neću kazati - odgovorio je.

Kada je voditeljica i dalje insistirala, bar da kaže na šta se opasnost odnosi, Izetbegović je rekao:

- U odnosu na popuštanje prema Dodiku, neki međunarodni faktor.

Upitan je koliko je situacija opasna, odgovorio je:

- Naravno da je opasno, ali neću reći šta je. Oni ni ne znaju da će se desiti.

Na dodatno pitanje voditeljice da li on zna, Izetbegović je naveo:

- Ja znam. Ali neću otkrivati izvore, kao i vi novinari.