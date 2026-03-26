U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Tramp spreman da pokrene pakao

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Tramp spreman da pokrene pakao.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iranu predložen okvir za okončanje sukoba, kao plan od 15 tačaka, od kojih je naveo da "tačke 1, 2 i 3 uključuju iransko odustajanje od nuklearnog programa". Nešto kasnije, portparolka Bijele kuće Karolin Levit odbila je potvrditi postojanje plana.

Reporter „Dnevnog avaza“ u na licu mjesta u Kardifu. Zmajevi u Velsu večeras igraju meč odluke.

Teheran je odbacio američki prijedlog, javio je Reuters, pozivajući se na izvore bliske iranskim vlastima.

Vlada uputila Parlamentu FBiH po hitnom postupku: U Zakon se uvodi američki investitor za Južnu interkonekciju.

Ministar Marijo Marić govorio je za "Avaz" o seriji sukoba u Hercegovini: Ne možemo tvrditi da su incidenti povezani.

Novi kolektivni ugovor: Policijski službenici KS dobijaju veće plaće.

Dino Merlin ponovo pjeva u svom gradu, sprema spektakl na Koševu.

Zbog neplaćanja, turska kompanija obustavila radove: Pusto gradilište autoputa u mjestu Ozmice, "Cengiz" povukao radnike.

Vojni ekspert Vilko Klasan za „Avaz“ govorio je o Bliskom istoku.

Planirane strateške rezerve dok cijene divljaju: Šta bi donio austrijski model za naftu?

Danas hitni sastanak u Novoj Željezari Zenica. Očekuju od nadležnih odgovor na pitanje "Šta dalje?".

Dr. Sabina Sarić za „Avaz“ je govorila o poznatom fenomenu. "Proljetni umor" donio je val bezvoljnosti i manjak energije.

Čitajte i o crnom tržištu duhana u BiH.

Suđenje u Moldaviji otkriva uznemirujuće detalje. Šta se dešavalo u ruskim kapovima u BiH?

Na stranama sarajevskog kantona čitajte o Nurki Burazerović koja je dala život kako bi spasila dječaka.

Postignut historijski trgovinski sporazum između EU i Australije. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Kantonalni sud u Tuzli izrekao prvostepenu presudu: Kastratiju 10 godina zatvora za ubistvo Vilušića.

Na kulturnim stranama čitajte o novoj predstavi "Prvi put".

Za "Avaz" su uoči važnog meča protiv Velsa govorili i Haris Medunjanin i Asmir Begović.

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