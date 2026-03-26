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VJETAR UMJEREN DO JAK

U BiH danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najavljeni kiša i snijeg

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. A. Ovčina / Avaz

A. O.

26.3.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se najprije očekuje u Krajini, a tokom dana i u ostalim područjima. Na planinama i u višim dijelovima sa susnježicom i snijegom. 

U jutarnjim satima ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguća susnježica, koja će postupno prelazit i u snijeg. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Tokom poslijepodneva vjetar će oslabiti i mijenja smjer na zapadni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, koja krajem dana i tokom noći može prelazit i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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