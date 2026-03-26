Stanje na putevima u BiH: Kolovoz mokar, očekuje se susnježica

Kolovoz je mokar u pojedinim dijelovima zapadne i sjeverne Bosne, naročito u Krajini.

Na krajnjem sjeverozapadu Bosne očekuje se susnježica koja prelazi u snijeg. Vjetar je umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, što stvara probleme na otvorenim dionicama.

U Hercegovini, kolovoz je pretežno suh ili vlažan, a upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja. Vozačima se savjetuje da voze sporije, prilagode brzinu i poštuju saobraćajne propise radi sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, poručuju jutros iz BIHAMK-a. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom, uz postavljene semafore 00-24 sata.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prijelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Na graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 do 40 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.