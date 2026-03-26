Snijeg već zabijelio region, u BiH stižu olujni vjetrovi i do 40 centimetara snijega

Najavljena promjena vremena već je zahvatila dijelove Hrvatske, gdje od sinoć pada snijeg, a slične vremenske prilike očekuju se i u Bosni i Hercegovini.

Snježne padavine zabilježene su u Gorskom kotaru i pojedinim dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, dok su za gospićku regiju izdata posebna upozorenja jer bi visina snijega mogla dostići i do pola metra.

Za područje Zagreba na snazi je narandžasto upozorenje zbog jakog i olujnog vjetra sjevernog i sjeveroistočnog smjera, naročito u drugom dijelu dana, uz udare koji bi mogli dostići brzine između 55 i 90 kilometara na sat.

Slične vremenske prilike prognoziraju se i u Bosni i Hercegovini, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao upozorenje za cijelu zemlju zbog pojačanog vjetra, kao i intenzivnih padavina u Krajini.

Navodi se da se očekuju povremeni olujni udari vjetra južnog i jugoistočnog pravca, brzine od 40 do 75 km/h, dok će u poslijepodnevnim satima vjetar promijeniti smjer na zapadni. U Krajini se prognozira kiša u količini od 30 do 70 litara po metru kvadratnom, koja će postepeno prelaziti u susnježicu, a zatim i snijeg.

- Preporuke, mjere, prema WMO (Svjetska meteorološka organizacija): Budite spremni na moguće smetnje u funkcionisanju, prekid aktivnosti na otvorenom. Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prema navodima Bh. meteo, u Bihaću bi u naredna 24 sata moglo pasti i do pola metra snijega, prvenstveno na višim nadmorskim visinama.

Obilne snježne padavine očekuju se na visinama iznad 500 do 600 metara, gdje bi se do petka ujutro moglo nakupiti između 20 i 40 centimetara snijega. U ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine tokom naredna dva dana ne očekuju se značajnije padavine.

Od petka poslijepodne, kao i tokom noći na subotu, u većem dijelu Bosne prognoziraju se umjerene do obilne padavine, dok se njihovo slabljenje i prestanak očekuju u nedjelju.

Prema podacima FHMZ-a, visina novog snježnog pokrivača u Krajini mogla bi dostići do 40 centimetara, dok se u planinskim predjelima centralne Bosne očekuje do 15 centimetara snijega.