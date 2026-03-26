Emela Burdžović poručila Bećiroviću: "Dobro jutro predstavnicima vlasti koji su nas nazvali zlobnicima, jer smo im zamjerili sto sjede pored zločinaca"

Nakon što se predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio povodom boravka svoje supruge Mirele Bećirović u Sjedinjenim Američkim Državama, uslijedile su i reakcije u javnosti.

Jedna od njih dolazi od Emele Burdžović, koja je putem društvenih mreža uputila kritički osvrt na cijelu situaciju, dovodeći u pitanje način na koji vlast komunicira s građanima.

„Dobro jutro svima, posebno predstavnicima vlasti koji su nas, od kojih godinama lijepo žive, nazvali zlobnicima, jer smo im zamjerili što sjede pored zločinaca, a nit’ romore nit’ govore o zlodjelima njihovim“, poručila je Burdžović.

Ona ističe da se često kao opravdanje koristi protokol, ali naglašava da to ne može biti izgovor za izostanak jasnog stava.

„Protokol velikih ne možete određivati, ali ste s njim sigurno ranije upoznati, kao i sa temom skupa. Ako nismo birali gdje ćemo sjediti, jesmo li mogli birati da li ćemo sjediti ili birati šta ćemo reći?“, navela je.



