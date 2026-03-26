Zanira Zukan boluje od tumora jetre: Za liječenje joj potrebno 55.377 KM

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Zanire Zukan (52) koja boluje od tumora jetre. Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM.

Zanira se bori s dijagnozom C22.9 - zloćudna tvorevina jetre, nespecificirana. Dijagnoza koju niko ne želi čuti i koja mijenja život iz korijena.

- Postoji lijek koji joj, uz hemoterapiju, može pružiti nadu i šansu za život, ali ga sama ne može priuštiti jer Fond solidarnosti ne finansira ovu terapiju. Zanira se sada može osloniti samo na dobre ljude. Vaš poziv od 2 KM, iako mali za pojedinca, kada se spoji s mnogim drugima, može prikupiti potrebnih 55.377 KM za šest mjeseci liječenja. Bez naše pomoći, Zanira ne može nastaviti adekvatno liječenje - naveli su iz Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17041, donacije su moguće i putem web stranice ili bankovnih računa u produžetku teksta.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal: [email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d. 132-260-20223371-17

UniCredit Bank 338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Zanira Zukan

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji: ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX Wien, Oesterreich Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH Verwendungszweck: Zanira Zukan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope: ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Zanira Zukan

Za uplate iz Turske: VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Zanira Zukan

Za uplate iz Švicarske u CHF: Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX Za uplate u EUR: Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS) Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Zanira Zukan

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.