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POKRENUT APEL

Zanira Zukan boluje od tumora jetre: Za liječenje joj potrebno 55.377 KM

Fond solidarnosti ne finansira ovu terapiju

Zanira Zukan. Pomozi.ba

Dž. R.

26.3.2026

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Zanire Zukan (52) koja boluje od tumora jetre. Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM.

Zanira se bori s dijagnozom C22.9 - zloćudna tvorevina jetre, nespecificirana. Dijagnoza koju niko ne želi čuti i koja mijenja život iz korijena.

- Postoji lijek koji joj, uz hemoterapiju, može pružiti nadu i šansu za život, ali ga sama ne može priuštiti jer Fond solidarnosti ne finansira ovu terapiju. Zanira se sada može osloniti samo na dobre ljude. Vaš poziv od 2 KM, iako mali za pojedinca, kada se spoji s mnogim drugima, može prikupiti potrebnih 55.377 KM za šest mjeseci liječenja. Bez naše pomoći, Zanira ne može nastaviti adekvatno liječenje - naveli su iz Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17041, donacije su moguće i putem web stranice ili bankovnih računa u produžetku teksta.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal: [email protected]

Za uplate iz BiH

NLB Banka d.d. 132-260-20223371-17 

UniCredit Bank 338-730-22202506-52 

Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48 

Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94 

Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79 

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 186-121-03108095-46 

Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66 

Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82 

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Zanira Zukan

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji: ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX Wien, Oesterreich Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH Verwendungszweck: Zanira Zukan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope: ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Zanira Zukan

Za uplate iz Turske: VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Zanira Zukan

Za uplate iz Švicarske u CHF: Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX Za uplate u EUR: Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS) Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Zanira Zukan

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.

# APEL
# POMOZI.BA
# ZANIRA ZUKAN
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