Kovačević o Izetbegovićevim tvrdnjama o dešavanjima u Banjoj Luci: Uključen i međunarodni faktor

Politički analitičar i dugogodišnji savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, Slaven Kovačević, osvrnuo se na nedavne izjave lidera Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića o navodnim događajima koji bi se mogli desiti u Banjoj Luci.

Podsjećamo, Izetbegović je u gostovanju na Federalna televizija rekao da bi u Banjoj Luci uskoro moglo doći do određenih opasnih dešavanja. Tom prilikom je naveo da državni ministar Elmedin Konaković i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović nisu upoznati s tim informacijama, dok on tvrdi da posjeduje određena saznanja.

Kovačević je u izjavi za BHRT potvrdio da ima informacije o čemu je riječ, ali je naglasio da cijela situacija još nije razjašnjena i da je mnogo otvorenih pitanja.

– Znam o čemu se govori, ali to još nije završena priča i mnogo toga se može promijeniti. Ne očekujem nestabilnost niti incidente, ali će se o toj temi sigurno još govoriti – kazao je Kovačević.

Dodao je i da je u cijelu situaciju uključen međunarodni faktor, zbog čega smatra da treba biti oprezan u javnim istupima kako se ne bi stvarala nepotrebna zabrinutost među građanima.

Na Izetbegovićeve izjave reagovao je i Konaković, koji je poručio da bi takve tvrdnje mogle predstavljati krivično djelo ukoliko se raspolaže informacijama koje bi mogle spriječiti potencijalnu štetu za državu.

S druge strane, Kovačević smatra da bi se o krivičnom djelu moglo govoriti samo ukoliko neko ima konkretna saznanja o planiranju krivičnog djela, dok je u ovom slučaju, prema njegovim riječima, riječ o političkom pitanju.