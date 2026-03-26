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PREDSJEDNIK SDA

Izetbegović otkrio da Novalić ne želi potpisati zahtjev za uslovni otpust: On neće milostinju, očekuje da bude oslobođen pred Sudom

Rekao sam mu da ne mora nikoga moliti, napiši zahtjev da te puste jer si nevin, mi ćemo te podržati u tome, ali Fadil je takav čovjek, takvog kova

Izetbegović i Novalić. Federalna televizija - Fena

S. S.

26.3.2026

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović govorio je na intervjuu u emisiji Plenum na Federalnoj televiziji o Fadilu Novaliću, bivšem premijeru FBiH, koji je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne u Vojkovićima.

Naime, Novalić je stekao pravo da traži uslovni otpust, no kako je Izetbegović rekao, on to nije tražio.

- Da ne bude da izbjegavam odgovore, on neće traži molbu za pomilovanje. On smatra sebe nevinim čovjekom i u pravu je i on želi da bude oslobođen na Sudu, da potpuno skine sa sebe hipoteku, a ne da moli nekoga za milost. Rekao sam mu da ne mora nikoga moliti, napiši zahtjev da te puste jer si nevin, mi ćemo te podržati u tome, ali Fadil je takav čovjek, takvog kova da ne želi milost - rekao je Izetbegović.

# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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