Pusto gradilište autoputa u mjestu Ozimice, "Cengiz" povukao radnike

Radovi na autoputu na poddionici Ozimice – Medakovo obustavljeni su nakon što turska kompanija „Cengiz Inşaat“ nije dobila isplate od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Reporter „Avaza“ jučer je bio na licu mjesta. Osim table s natpisom „Cengiz“ na ovoj dionici nije bilo radnika niti mašina. Pustoš. Iz ove kompanije su uputili dopis rukovodstvu kompanije JP „Autoceste FBiH“ i obavijestili ih da 21. marta obustavljaju radove.

Najava u januaru

- Uprkos kooperativnosti izvođača i dvjema odgodama, investitor nije izvršio dospjela plaćanja do danas. Bez izvršenja navedenih uplata, izvođač nije u mogućnosti nastaviti izvođenje radova. Shodno tome, izvođač ovim putem obavještava da suspenzija stupa na snagu s danom 21. marta 2026. godine. Izvođač će osigurati, zaštititi i obezbijediti radove. Izvođač poziva inženjera da dostavi eventualne posebne upute u vezi osiguranja, zaštite ili privremenih mjera. Sva prava i potraživanja izvođača prema ugovoru i Zakonu strogo se zadržavaju, uključujući: zatezne kamate prema Podklauzuli 14.8; produženje roka; naknadu troškova i posljedica nastalih usljed obustave, te sva druga ugovorna i zakonska prava – ističe se u dopisu kompanije „Cengiz“ generalnom direktoru „Autocesta FBiH“ Denisu Lasiću, izvršnom direktoru Asmiru Dževlanu i predstavniku preduzeća Alemu Kovačeviću.

Također, u ovom dopisu navodi se da je prva najava suspenzije radova na spomenutoj dionici autoputa upućena još u januaru. „Cengiz“ je od tada već dva puta prihvatio odgode suspenzije u nadi da će „Autoceste“ izvršiti uplatu dugovanja.

Federalni premijer Nermin Nikšić nakon ovoga kazao je da će do petka biti uplaćena sredstva i da će radovi biti nastavljeni. Traba podsjetiti da je prije desetak dana Nikšić izjavio da nema nikakvih problema i da se radovi na autoputu izvode.