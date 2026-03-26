Pusto gradilište autoputa u mjestu Ozimice, "Cengiz" povukao radnike

Radovi na autoputu na poddionici Ozimice – Medakovo obustavljeni su nakon što turska kompanija „Cengiz Inşaat“ nije dobila isplate od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
NA LICU MJESTA
Uprkos kooperativnosti izvođača i dvjema odgodama, investitor nije izvršio dospjela plaćanja do danas, naveli u dopisu „Autocestama“ iz „Cengiza“
Pogled iz zraka na pustu dionicu autoputa u mjestu Ozimice kod Maglaja. E. Trako
Radovi na autoputu na poddionici Ozimice – Medakovo obustavljeni su nakon što turska kompanija „Cengiz Inşaat“ nije dobila isplate od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Reporter „Avaza“ jučer je bio na licu mjesta. Osim table s natpisom „Cengiz“ na ovoj dionici nije bilo radnika niti mašina. Pustoš. Iz ove kompanije su uputili dopis rukovodstvu kompanije JP „Autoceste FBiH“ i obavijestili ih da 21. marta obustavljaju radove.
- Uprkos kooperativnosti izvođača i dvjema odgodama, investitor nije izvršio dospjela plaćanja do danas. Bez izvršenja navedenih uplata, izvođač nije u mogućnosti nastaviti izvođenje radova. Shodno tome, izvođač ovim putem obavještava da suspenzija stupa na snagu s danom 21. marta 2026. godine. Izvođač će osigurati, zaštititi i obezbijediti radove. Izvođač poziva inženjera da dostavi eventualne posebne upute u vezi osiguranja, zaštite ili privremenih mjera. Sva prava i potraživanja izvođača prema ugovoru i Zakonu strogo se zadržavaju, uključujući: zatezne kamate prema Podklauzuli 14.8; produženje roka; naknadu troškova i posljedica nastalih usljed obustave, te sva druga ugovorna i zakonska prava – ističe se u dopisu kompanije „Cengiz“ generalnom direktoru „Autocesta FBiH“ Denisu Lasiću, izvršnom direktoru Asmiru Dževlanu i predstavniku preduzeća Alemu Kovačeviću.
Također, u ovom dopisu navodi se da je prva najava suspenzije radova na spomenutoj dionici autoputa upućena još u januaru. „Cengiz“ je od tada već dva puta prihvatio odgode suspenzije u nadi da će „Autoceste“ izvršiti uplatu dugovanja.
Federalni premijer Nermin Nikšić nakon ovoga kazao je da će do petka biti uplaćena sredstva i da će radovi biti nastavljeni. Traba podsjetiti da je prije desetak dana Nikšić izjavio da nema nikakvih problema i da se radovi na autoputu izvode.
Tabla „Cengiz“ u mjestu Ozimice: Radnika nema. E. Trako
- EBRD je jučer donio tu odluku, trebat će dva ili tri radna dana da se uplate, uglavnom sutra ili do petka najkasnije će sredstva isplaćena izvođačima koji su to zaradili – rekao je Nikšić 24. marta, odnosno prekjučer.
Prema najavama premijera, to znači da bi „Cengizu“ trebala biti uplaćena sredstva danas ili sutra. Nikšić je kazao da je EBRD odobrio 96 miliona eura.
Evidentno je da najvažniji projekt u državi, Koridor 5C – gradnja autoputa ne ide po planu i da je ovo jedna u nizu trzavica koje pogađaju realizaciju generacijskog projekta.
Faksimil dopisa kompanije „Cengiz“. Avaz
Izgradnja dionice Ozimice - Medakovo se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom, te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Velika dugovanja postoje i prema izvođačima radova na dionici Putnikovo Brdo – Medakovo, gdje radove izvodi „Euro-Asfalt“ iz Sarajeva uz nadzor IRD Engineering S.r.l. (Italija). Vrijednost radova na ovoj dionici je više od 167 miliona eura s PDV-om, piše Istraga.
BIVŠI TRENER ŽELJEZNIČARA
ZABRINUTI PRETPLATNICI
VRŠILAC DUŽNOSTI