Video / Sarajevo se puni turistima: Grad sve privlačnija destinacija za posjetitelje iz cijelog svijeta

Glavni grad BiH polako se puni turistima iz cijelog svijeta. Lokalni stanovnici i posjetitelji uživaju u šetnjama starim ulicama, dok turistički radnici ističu da predstojeća sezona obećava rekordne rezultate.
OBEĆAVAJUĆA SEZONA
Odlično je i sviđa mi se Sarajevo. Ovo je moja treća posjeta i stvarno uživam u gradu, ističe turista iz Turske
Glavni grad BiH polako se puni turistima iz cijelog svijeta. Lokalni stanovnici i posjetitelji uživaju u šetnjama starim ulicama, dok turistički radnici ističu da predstojeća sezona obećava rekordne rezultate.
Ekipa „Dnevnog avaza“ prošetala je jučer starogradskim ulicama i razgovarala s turistima, koji su oduševljeni gradom – neki su ga posjetili prvi put, dok su drugi već imali priliku uživati u njegovim ljepotama.
Jedan turista iz Turske kaže:
“Odlično je i sviđa mi se Sarajevo. Ovo je moja treća posjeta i stvarno uživam u gradu.”
Turistkinja iz Kanade dodaje:
“Ovo je moje prvo iskustvo u Sarajevu i već ga volim. Ima toliko mjesta koja vrijedi posjetiti, a atmosfera je nevjerovatna.”
Posjetitelji posebno ističu kulturnu ponudu i historijski duh grada. “Jako lijepa kultura prvenstveno, grad koji ima i dušu i tradiciju,” kaže turista iz Beograda koji je došao sa prijateljima.
Bosna i Hercegovina polako otvara vrata turistima nakon zimskog perioda, a gradovi i prirodne destinacije širom zemlje bilježe sve veći priliv posjetitelja. Turistički radnici napominju da su prve sedmice sezone pokazale pozitivan trend, a mnogi hoteli i ugostiteljski objekti već bilježe visoku popunjenost.
Aiša Nišić iz agencije „Meet Bosnia“ za „Avaz“ ističe:
- Trenutna situacija je zaista skoro idealna. Nama dolazi sve više turista, grad je pun i svi radimo. Nama je sada malo lakše nakon zime - ističe Nišić.
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