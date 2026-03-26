Video / Snažno nevrijeme: Muškarac na autoputu vozio kombi s otvorenim vratima

Sarajevo su u popodnevnim satima pogodile snažno padavine, kako je bilo i najavljeno od Federalnog hidrometeorološkog zavoda
Zbog nevremena nastali su brojni problemi u saobraćaju, a vidljivost je jako slaba.
VREMENSKE NEPOGODE
Nastali su brojni problemi u saobraćaju, a vidljivost je jako slaba
Snažno nevrijeme. Avaz
Sarajevo su u popodnevnim satima pogodile snažno padavine, kako je bilo i najavljeno od Federalnog hidrometeorološkog zavoda
Zbog nevremena nastali su brojni problemi u saobraćaju, a vidljivost je jako slaba.
Reporter "Avaz" zabilježio je zanimljiv prizor na autoputu gdje je nepoznati muškarac vozio kombi s otvorenim vratima.
Vozačima se savjetuje oprez u vožnji i prilagođavanje uvjetima.
BIVŠI TRENER ŽELJEZNIČARA
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