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VREMENSKE NEPOGODE

Video / Snažno nevrijeme: Muškarac na autoputu vozio kombi s otvorenim vratima

Nastali su brojni problemi u saobraćaju, a vidljivost je jako slaba

Snažno nevrijeme. Avaz

Piše: Evelin Trako

26.3.2026

Sarajevo su u popodnevnim satima pogodile snažno padavine, kako je bilo i najavljeno od Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Zbog nevremena nastali su brojni problemi u saobraćaju, a vidljivost je jako slaba.

Reporter "Avaz" zabilježio je zanimljiv prizor na autoputu gdje je nepoznati muškarac vozio kombi s otvorenim vratima.

Vozačima se savjetuje oprez u vožnji i prilagođavanje uvjetima.

# NEVRIJEME
# KIŠA
# SARAJEVO
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