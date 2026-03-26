Video / Pogledajte mećavu na Bradini: Snijeg potpuno zameo cestu

Bosnu i Hercegovinu su u popodnevnim satima zahvatile snažne padavine, kako je ranije i najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U pojedinim krajevima, posebno na višim nadmorskim visinama, kiša je brzo prešla u snijeg, stvarajući prave zimske uslove.

Reporter „Avaza“ zabilježio je prizore na Bradini, gdje je snijeg mećava u potpuno zameo cestu. Vidljivost je znatno smanjena, a saobraćaj otežan, što predstavlja dodatni izazov za vozače koji se kreću ovom dionicom.

Prema prognozama meteorologa, padavine će se nastaviti i u narednim satima, naročito u planinskim područjima.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, kao i obavezna zimska oprema prilikom kretanja kroz više predjele.

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