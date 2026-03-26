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ZAKAZAN PRVI SASTANAK

Počinju pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru Potočari u utorak, 31. marta, bit će održan prvi sastanak Organizacionog odbora

Memorijalni centar. Avaz

B. A.

26.3.2026

U Memorijalnom centru Potočari u utorak, 31. marta, bit će održan prvi sastanak Organizacionog odbora povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenica iz jula 1995. godine.

Sastanak je zakazan za 11 sati, a na dnevnom redu naći će se, između ostalog, imenovanje predsjednika pododbora koji će biti zaduženi za pripremu programa obilježavanja i organizaciju ukopa identifikovanih žrtava.

Istog dana, u 12 sati, bit će obilježena i 23. godišnjica prve kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Srebrenica.

Program će započeti sastankom organizatora, nakon čega slijedi komemorativni dio posvećen sjećanju na žrtve.

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