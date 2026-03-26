Almir Salihović o posljedicama gašenja Željezare za “Avaz”: Razmišljamo o protestima, ne u Sarajevu, već na jednoj južnijoj lokaciji

Iako pozvani, na sastanku “Šta dalje?”, koji je danas održan u Novoj željezari Zenica, nisu se pojavili zvaničnici s viših nivoa vlasti. Sastanak je organiziran nakon što Vijeće ministara BIH nije usvojilo privremenu mjeru zaštite domaće proizvodnje čelika, te nakon okupljanja 600 radnika NŽZ pred zgradom institucija BiH u Sarajevu.

- Mislim da su oni koji odlučuju itekako svjesni posljedica, ali nažalost na sceni imamo jednu političku trgovinu. Na sjednici Vlade FBiH, na kojoj je razmatrana saglasnost na rasterećenje domaće proizvodnje čelika, HDZ bio protiv, što je bio nagovještaj izjašnjavanja i na samoj sjednici Vijeća ministara BIH. Očigledno su u pitanju pokušaji da HDZ izvuče neke druge interese. Ne postoje egzaktni pokazatelji kakav će biti efekat neusvajanja te odluke i koga će sve to obuhvatiti. Današnji izlagači su rekli, na primjer, da je u transportu Željeznica FBiH i RS oko 60 posto udio poslovanje sa Novom željezarom Zenica. I na ovom skupu je potvrđeno da je u pitanju oko 11.000 radnih mjesta iz NŽZ, željeznica i firmi kooperanata – kazao je za “Avaz” predsjednik Sindikata metalaca FBiH, Almir Salihović.

Upozorava da je situacija veoma ozbiljna, te da bi gašenje Nove željezare imalo katastrofalne posljedice po ukupnu ekonomiju u državi. Nakon što je Vijeće ministara BiH u dva kruga glasanja odbilo uvođenje carina od 30 posto, kao zaštitne mjere za domaću industriju čelika, ova odluka više ne može biti uvrštena u dnevni red. Salhović kaže da će se tražiti način da se odluka u drugom formatu ipak ponovo uvrsti na neku od narednih sjednica.

- Kada je riječ o sindikalnoj borbi, tačno je da razmatramo izlazak na proteste i blokade. Sad ne bih ulazio u detalje, osim da razmišljamo u smjeru da ti protesti ne budu organizovani pred Vladom FBIH ili Vijećem ministara BIH, već na nekoj južnijoj i egzotičnijoj lokaciji, koja je bliža ovim direktnim akterima koji su uticali da se ova inicijativa obori – ističe Salihović.