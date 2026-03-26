Radna grupa bez konkretnih rezultata za prijevoznike, traže se hitni razgovori s Hrvatskom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je nakon drugog sastanka Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, izjavio novinarima da nemaju spektakularnih vijesti nakon sastanka, te da su počeli na operativniji način razgovarati o konkretnim problemima prijevoznika, šta može država Bosna i Hercegovina i šta mogu entiteti učiniti za ovaj sektor.

- To je jedna tema i tu smo, po mom mišljenju, napravili male iskorake. Neki od zaključaka su da ćemo raditi hitne sastanke sa Uredom za veterinarstvo, sa oba entitetska ministra trgovine, zajedno sa Udruženjem špeditera, kako bi ubrzali procedure prelaska granica i smanjili čekanja - naveo je Forto.

Dodao je da o temi boravka bh. vozača unutar Evropske unije, zbog koje je ova radna grupa i formirana, nemaju nikakvu vijest, osim da prijevoznici i dalje, a i Radna grupa, insistiraju da se pokuša dobiti radni sastanak s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske.

- Prije dva dana sam imao sastanak u Evropskoj komisiji, gdje su bile relevantne osobe iz Direktorata za unutrašnje poslove, Direktorata za transport, koji su uputili zemlje Zapadnog Balkana da bilateralno razgovaramo, a da će Evropska komisija uputiti note prema zemljama koje drže šengensku granicu, da razviju neku vrstu tolerantnijeg pristupa i da pokušaju razviti neki program kako bi riješili ovaj problem. Ne u smislu da će ga riješiti trajno, nego kako bi ga ublažili dok se ne desi neko sistemsko rješenje unutar Evropske unije, za koje znamo da su potrebni mjeseci i godine - kazao je Forto.

Kazao je da Radna grupa insistira da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, u zvaničnoj korespondenciji, zatraži sastanak s predstavnicima Hrvatske, "jer je do sada to uradila usmeno, na jednom događaju gdje je vidjela premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića".

- To što ćemo mi, nadam se, uskoro sjesti sa Vladom Republike Hrvatske, ne znači da ćemo riješiti problem. Prijevoznici su sad rekli, tražimo da se sjedne s njima i da se to riješi, ali mi ne znamo hoćemo li riješiti taj problem. Republika Hrvatska ne može unilateralno odlučiti nešto za ostatak Evropske unije. Oni čuvaju granicu za 27 članica, a ne samo za sebe, ali moramo pokušati i ovo je pokušaj. Iz Brisela, iz Evropske komisije dobili smo preporuku da upravo bilateralno probamo ublažiti ovaj problem. Ne vjerujem da ćemo ga sa Hrvatskom riješiti, ali možemo ublažiti, to sigurno možemo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti odgovore i na to pitanje - istaknuo je ministar Forto.

Predstavnik Konzorcija "Logistika“ Sanel Hodžić ocijenio je da su nakon 14 mjeseci ponovo na početku puta.

- Jedino Ministarstvo prometa i komunikacija se pomjerilo sa te početne tačke. Sva ostala resorna ministarstva su nam obećavala, a ništa se nije provelo. Na Radnu grupu su ponovo došli predstavnici tih istih institucija, gdje su htjeli da kažu da nam je sad ključni problem 90/180. To je tačno, to jeste ključni problem, međutim mi tražimo da se riješe i unutarnja pitanja - kazao je Hodžić.

Danas se, dodao je on, odlučilo ponovo pokrenuti direktne razgovore sa nadležnim institucijama, kako bi se proveli zahtjevi prijevoznika.

- Prije 14 mjeseci smo imali obećanja mnogih institucija, međutim to nije provedeno. Naši zahtjevi za povrat akcize su bili i prije 14 mjeseci. Još nismo dobili nikakav pisani trag. Ko je pokrenuo pitanje da se mi oslobodimo dijela akcize? Mi taj papir nemamo. Niko ga nije pokrenuo. Isto tako za banalnu stvar, dodatni popust na putarine autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Danas smo dobili obećanja da će se ta pitanja pokrenuti. Mi smo to imali, isto tako, i prije 14 mjeseci - naveo je Hodžić.

Istaknuo je da prijevoznici ne žele blokade, nego rješenja.

- Institucije su te koje izazivaju potrebu za blokadama i za protestima. Neka riješe problem. Oni se ne mogu sastaviti zajedno da riješe banalne stvari koje se mogu riješiti. Nije ovdje sve stvar budžeta, imaju operativne stvari koje se samo trebaju regulisati. Ali to se ne provodi - upozorio je Hodžić.

Što se tiče problema u vezi primjene pravila ograničenog boravka profesionalnih vozača (90/180), naveo je da su očekivali da će predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto napraviti malo bolju konekciju sa Hrvatskom kako bi se pokušao riješiti ovaj problem.

- Koliko znamo iz Brisela su nam poslali poruku da se ovaj problem 90/180 može riješiti bilateralno, a sastanka ni sa jednom zemljom s kojom mi graničimo nema - kazao je Hodžić.

Na novinarsko pitanje koje su naredne aktivnosti, Hodžić je kazao da je plan da se prvo održi plenum.

- Mislim da nećemo tako brzo moći donijeti odluku šta su naši daljnji koraci, jer trebat će malo vremena da se stvari slegnu, da vidimo u kojem pravcu ćemo dalje ići - naveo je Hodžić.

Upitan koji je minimum zahtjeva koji se očekuju da Hrvatska ispuni prema prijevoznicima iz BiH, ministar Edin Forto je odgovorio da je to eventualno poseban vizni režim za naše prijevoznike, fleksibilnost pri evidenciji vozača koji stalno prelaze granicu i često, što šengenski kod dozvoljava.

- Također smo ponudili razmjenu baza podataka, gdje oni mogu provjeriti da li je vozač licenciran, da li vozi utvrđenu rutu, ima sve potrebno i onda ga ne mora evidentirati, jer zna da će mu se vratiti sutra i prekosutra. To nisu migranti, to su ljudi na radnom mjestu. Postoji potencijal za fleksibilnost, ali mi ne možemo reći šta će neko uraditi. Možemo samo reći šta ćemo mi tražiti - kazao je Forto.