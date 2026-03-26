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SAVJETUJE SE OPREZ

Snijeg otežava saobraćaj u Krajini, uvedena ograničenja za teretna vozila

Ekipe za održavanje cesta nalaze se na terenu i kontinuirano rade na čišćenju i posipanju

Snijeg otežava saobraćaj u Krajini. Avaz

M. Až.

26.3.2026

Snježne padavine zahvatile su pojedina područja Krajine, a snijeg se zadržava na dionicama na višim nadmorskim visinama.

Zbog otežanih uslova saobraćaja na pojedinim pravcima uvedena su ograničenja, pa je na određenim dionicama zabranjeno kretanje teretnim vozilima iznad 7,5 tona.

Ekipe za održavanje cesta nalaze se na terenu i kontinuirano rade na čišćenju i posipanju, a situacija je pod kontrolom i saobraćaj se odvija uz pojačan oprez.

Zbog zimskih uslova za vožnju, na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

# SNIJEG
# KRAJINA
# BIH
# SAOBRAĆAJ
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