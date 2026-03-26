Bećirović razgovarao s Trampovim specijalnim pomoćnikom za nacionalnu sigurnost

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se u Vašingtonu s posebnim pomoćnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost SAD-a Charlesom McLaughlinom.

Bećirović je zahvalio SAD-u na kontinuiranoj i sveukupnoj podršci Bosni i Hercegovini u reformskim naporima na putu evroatlantskih integracija. Istakao je da dvije države imaju izgrađene čvrste i prijateljske veze, te da je strateško opredjeljenje dodatno jačanje sveukupne bilateralne saradnje, saopšteno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirović je naglasio da građani Bosne i Hercegovine, kao i građani SAD-a, dijele privrženost vrijednostima multietničkog društva, zajedničkog života, uzajamnog poštovanja i tolerancije.

Južna interkonekcija

U saopštenju se navodi da je poseban fokus razgovora bio na jačanju energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao ključnog segmenta ukupne nacionalne i regionalne stabilnosti.

Bećirović je istakao značaj realizacije projekta Južne gasne interkonekcije, koji bi omogućio diverzifikaciju snabdijevanja prirodnim gasom, smanjenje ovisnosti o jednom izvoru i jačanje energetske otpornosti države. Naglasio je da je ovaj projekat od strateškog značaja ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za širu regiju Jugoistočne Evrope, te da očekuje nastavak snažne podrške SAD-a njegovoj realizaciji.

U kontekstu sigurnosti, Bećirović je upozorio na intenzivirana hibridna djelovanja usmjerena na slabljenje evroatlantske perspektive Bosne i Hercegovine i destabilizaciju države i regije. Posebno je ukazao na djelovanje proksija, kao i političkih i medijskih struktura koje šire dezinformacije i propagandu. U tom smislu, naglasio je potrebu za unapređenjem saradnje s relevantnim institucijama SAD-a radi efikasnijeg suprotstavljanja hibridnim prijetnjama i cyber-napadima.

Opasno i destruktivno lobiranje

Bećirović je upozorio i na vrlo opasno i destruktivno lobiranje zvaničnika bh. entiteta RS, koje je direktno usmjereno na razbijanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i podrivanje institucija Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je dodatno istakao važnost ubrzanja procesa integracije Bosne i Hercegovine u NATO, naglašavajući da članstvo u NATO savezu predstavlja ključnu garanciju dugoročne sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnog integriteta države. Pozvao je na jačanje saradnje s NATO-om implementacijom reformi, modernizacijom odbrambenog sektora i ispunjavanjem preuzetih obaveza.

Podvukao je da je od ključne važnosti zaštita kritične infrastrukture, daljnja diversifikacija energetskih izvora, jačanje otpornosti institucija, te odlučna borba protiv malignih uticaja i širenja dezinformacija, uz blisku saradnju s međunarodnim partnerima.