Bećirović s Kristoferom Landauom: BiH konkretno dokazala da je pouzdan partner SAD-a

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović je u zgradi State Departmenta u Vašingtonu razgovarao sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kristoferom Landauom.

Bećirović je rekao da je Bosna i Hercegovina konkretno dokazala da je pouzdan partner SAD-a. Naša država je već decenijama pouzdana članica globalne koalicije za borbu protiv terorizma. Oružane snage BiH su zajedno s američkim oružanim snagama učestvovale u operacijama podrške miru i antiterorističkim operacijama.

Američko angažovanje je od izuzetne važnosti za stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, a posebno za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je Bećirović.

Naglasio je jasnu opredijeljenost Bosne i Hercegovine za daljnje jačanje političkih, sigurnosnih i ekonomskih odnosa sa SAD-om. Istakao je da američka podrška ostaje od presudnog značaja za očuvanje mira, sigurnosti i ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini, kao i za stabilnost šire regije Zapadnog Balkana.

Članstvo u NATO-u i Južna interkonekcija

Dodao je da je članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u, jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta države.

Bećirović je istakao važnost intenziviranja saradnje u oblasti energetskog sektora, pri čemu je iskazao punu podršku projektu Južne gasne interkonekcije. Ovaj projekat je ocijenjen kao ključan za diverzifikaciju izvora snabdijevanja, smanjenje energetske zavisnosti i jačanje ukupne energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naglasio je da njegova realizacija predstavlja strateški interes države, ali i važnu priliku za dodatno produbljivanje partnerstva sa SAD-om.

Jačanje saradnje

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je upoznao Landaua o značajnim potencijalima za snažniju saradnju Bosne i Hercegovine i SAD-a u oblasti namjenske industrije, hidroenergije i turizma.

Također je naglasio značaj intenziviranja saradnje u oblasti sigurnosti i odbrane, uključujući suprotstavljanje hibridnim i cyber prijetnjama, te jačanje kapaciteta Oružanih snaga BiH kroz zajedničke obuke i razmjenu iskustava sa SAD-om. B

Bećirović je istakao da ovakva saradnja doprinosi ne samo sigurnosti Bosne i Hercegovine, već i stabilnosti cijelog Zapadnog Balkana, naglašavajući stratešku ulogu partnerstva sa SAD-om u očuvanju mira i ustavnog poretka u državi, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.