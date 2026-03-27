Video / Veliko slavlje na ulicama Tuzle nakon pobjede Zmajeva protiv Velsa

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je nakon penal drame u Kardifu reprezentaciju Velsa.
UZ SIRENE I ZASTAVE
Strijelac jedinog gola za naš tim u regularnom dijelu igre bio je Edin Džeko, a što se tiče penal serije, Vasilj je odbranio jedan penal, dok su još jednom domaćini bili neprecizni
Fudbalska reprezentacija BiH savladala je nakon penal drame u Kardifu reprezentaciju Velsa.
Strijelac jedinog gola za naš tim u regularnom dijelu igre bio je Edin Džeko, a što se tiče penal serije, Vasilj je odbranio jedan penal, dok su još jednom domaćini bili neprecizni.
Nakon pobjede uslijedilo je veliko slavlje širom Bosne i Hercegovine, a "Avazov" reporter je zabilježio djelić atmosfere iz Tuzle.
Kako je to izgledalo pogledajte u videosnimku i galeriji fotografija.
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