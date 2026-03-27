Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UZ SIRENE I ZASTAVE

Video / Veliko slavlje na ulicama Tuzle nakon pobjede Zmajeva protiv Velsa

Strijelac jedinog gola za naš tim u regularnom dijelu igre bio je Edin Džeko, a što se tiče penal serije, Vasilj je odbranio jedan penal, dok su još jednom domaćini bili neprecizni

Slavlje u Tuzli - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
A. B.

27.3.2026

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je nakon penal drame u Kardifu reprezentaciju Velsa.

Strijelac jedinog gola za naš tim u regularnom dijelu igre bio je Edin Džeko, a što se tiče penal serije, Vasilj je odbranio jedan penal, dok su još jednom domaćini bili neprecizni.

Nakon pobjede uslijedilo je veliko slavlje širom Bosne i Hercegovine, a "Avazov" reporter je zabilježio djelić atmosfere iz Tuzle.

Kako je to izgledalo pogledajte u videosnimku i galeriji fotografija.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# TUZLA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.