Video / Veliko slavlje na ulicama Tuzle nakon pobjede Zmajeva protiv Velsa

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je nakon penal drame u Kardifu reprezentaciju Velsa.

Strijelac jedinog gola za naš tim u regularnom dijelu igre bio je Edin Džeko, a što se tiče penal serije, Vasilj je odbranio jedan penal, dok su još jednom domaćini bili neprecizni.

Nakon pobjede uslijedilo je veliko slavlje širom Bosne i Hercegovine, a "Avazov" reporter je zabilježio djelić atmosfere iz Tuzle.

Kako je to izgledalo pogledajte u videosnimku i galeriji fotografija.

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