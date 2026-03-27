Stanje na putevima u BiH: U višim predjelima saobraća se otežano i usporeno

Zbog intenzivnih snježnih padavina u višim predjelima Bosne i Hercegovine, saobraća se otežano i usporeno. Podsjećamo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila, bez obzira na trenutne vremenske uslove.

Zbog zimskih uslova za vožnju, na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Izvođenje radova

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom, uz postavljene semafore 00-24 sata.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na monitoringu okolnog tla, na dionici autoceste A-1, zatvorena je vozna traka na lijevoj strani,od petlje Lepenica prema tunelu Igman, neposredno prije ulaza u tunel Igman.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.