Derviš Riđić obolio od melanoma, za nastavak liječenja potrebno prikupiti 20.000 KM

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Derviša Riđića iz Travnika koji boluje od melanoma i vodi najtežu životnu borbu, onu za vlastiti život. Pozivom na humanitarni telefonski broj 17043 donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Iza Derviša su već dvije operacije i nekoliko iscrpljujućih terapija, ali njegova borba, nažalost, još nije završena. Njegova jedina šansa za ozdravljenje je imunoterapija. Međutim, u ovom stadiju bolesti troškove liječenja ne pokriva Fond solidarnosti, a cijena terapije daleko nadilazi mogućnosti jednog penzionera.

Derviš je cijeli svoj život radio i stvarao, a danas, sa skromnom penzijom, nije u mogućnosti da izdvoji ni mali dio potrebnih sredstava. Uz podršku porodice i prijatelja uspio je prikupiti novac za dosadašnje liječenje, ali su njihove mogućnosti iscrpljene. Sada mu je potrebna naša pomoć.

Za nastavak liječenja potrebno je prikupiti 20.000 KM. To je iznos koji za mnoge od nas može biti nedostižan, ali zajedno može značiti spas jednog života.

Zato vas pozivamo da i ovaj put pokažemo humanost i solidarnost. Pored poziva na broj 17043, donacije možete izvršiti i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-dervisu-da-pobijedi-melanom te putem računa navedenih u nastavku teksta.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Derviš Riđić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Derviš Riđić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Derviš Riđić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Derviš Riđić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Derviš Riđić