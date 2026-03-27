Derviš Riđić obolio od melanoma, za nastavak liječenja potrebno prikupiti 20.000 KM

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Derviša Riđića iz Travnika koji boluje od melanoma i vodi najtežu životnu borbu, onu za vlastiti život. Pozivom na humanitarni telefonski broj 17043 donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Iza Derviša su već dvije operacije i nekoliko iscrpljujućih terapija, ali njegova borba, nažalost, još nije završena. Njegova jedina šansa za ozdravljenje je imunoterapija. Međutim, u ovom stadiju bolesti troškove liječenja ne pokriva Fond solidarnosti, a cijena terapije daleko nadilazi mogućnosti jednog penzionera.
Derviš je cijeli svoj život radio i stvarao, a danas, sa skromnom penzijom, nije u mogućnosti da izdvoji ni mali dio potrebnih sredstava. Uz podršku porodice i prijatelja uspio je prikupiti novac za dosadašnje liječenje, ali su njihove mogućnosti iscrpljene. Sada mu je potrebna naša pomoć.
Za nastavak liječenja potrebno je prikupiti 20.000 KM. To je iznos koji za mnoge od nas može biti nedostižan, ali zajedno može značiti spas jednog života.
Zato vas pozivamo da i ovaj put pokažemo humanost i solidarnost. Pored poziva na broj 17043, donacije možete izvršiti i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-dervisu-da-pobijedi-melanom te putem računa navedenih u nastavku teksta.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Derviš Riđić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Derviš Riđić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Derviš Riđić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Derviš Riđić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Derviš Riđić