SBiH neće podržati izmjene zakona o Južnoj interkonekciji, objasnili zašto

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) neće podržati Zakon o izmjenama i dopunama o gasovodu "Južna interkonekcija BiH i Hrvatska" koji je Vlada FBiH utvrdila i uputila u Parlament FBiH uz prijedlog da se razmatra i usvoji po hitnom postupku.

Zaštita projekata

- Još jednom se pokazalo da Vlada FBiH nema ni najmanji senzibilitet u zaštiti energetskih državnih projekata i državnih kompanija, već po direktivama Dragana Čovića ispunjava želje, čak i u ovom projektu koji je od krucijalnog značaja za sigurnost snabdijevanja BiH prirodnim gasom i diverzifikaciji izvora snabdijevanja. Evidentno se postavlja pitanje da li se ovim izmjenama Zakona stvaraju ujedno i preduslovi i da se u trgovini gasom umjesto Energoinvesta nametne kompanija Amir Gross Kabirija, koji je u februaru ove godine potpisao Memorandum o razumijevanju kojim se obezbjeđuje okvir za dugoročno snabdijevanje prirodnim gasom - navode iz SBiH-a.

Između ostalog, kažu da je iz izmjena i dopuna Zakona izbačen dio koji se tiče upravljanja nad izgrađenim gasovodom, a prvobitni plan o dodjeli koncesije ovoj kompaniji sada je u izmjenama Zakona dat samo kao opcija.

- Kako Vlada FBiH gleda na ovaj projekat najbolje se vidi u činjenici da je kroz izmjene i dopune predmetnog Zakona izvršeno derogiranje odredbi Aneksa 9 Dejtonskog sporazuma, kojim je predviđeno osnivanje javnih korporacija u BiH na projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba bh entiteta. Umjesto da se insistira da se formira javna korporacija u BiH, na način kako je to uređeno u sektoru električne energije i sektoru željezničkog transporta, te javnih emitera, sada imamo situaciju da se po prvi put odustaje od ovog koncepta na način da se kroz Zakon imenuje privatna kompanija koja će realizovati projekat, te se time narušava koncept javne korporacije u sektoru prirodnog gasa - navode dalje iz SBiH-a.

Kažu i da se pravi pravni presedan koji se sutra potencijalno može iskoristiti i kao argument disolucije već formiranih javnih korporacija u BiH.

Pravni presedan

Podsjećaju da je istovremeno izmjenama Zakona predviđeno da nosilac investicije u procesu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nema obavezu plaćanja naknade za eksproprisanu nekretninu Federaciji BiH, kantonima, gradovima, općinama, javnim preduzećima ili javnim ustanovima, čime se također stvara pravni presedan da se privatna kompanija oslobađa ove obaveze, i to na nekretninama koje su odlukom Visokog predstavnika u BiH pod zabranom raspolaganja.

- I pored svega navedenog Vlada FBiH dodjeljuje izgradnju gasovoda privatnom subjektu, iako nije riješila prethodno pitanje, niti se uopće u resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije vode aktivnosti ko će garantovati za kreditni aranžman koji će biti obezbijeđen od navedene kompanije i samim tim postavlja se pitanje da li će se ovim dodatno opteretiti budžet FBiH, ili što je još i važnije pod kojim uslovima - objašnjavaju iz ove stranke.

Stava su da bi resorno ministarstvo trebalo znati da međudržavni sporazum nije suštinska osnova za implementaciju projekta, jer je to samo izraz političke volje, dok projekat za interkonekcijske gasovode započinje kroz definisanje tzv. Cross Border Capacity Agreement-a, koji trebaju usaglasiti i potpisati dva operatera sistema uz saglasnost regulatornih tijela.

- Ovom poslu se prišlo samo sa jednim ciljem, a to je da se kroz izmjene i dopune Zakona odredi kompanija koja će izgraditi gasovod i koja će kroz kreditni aranžman tražiti adekvatne garancije, a ono što čini jednu međunarodnu interkonekciju je zanemareno i gurnuto u drugi plan. Da bi gasovod kao infrastruktura uopće funkcionisao neko istom mora upravljati i dobiti status operatora transportnog sistema (TSO), koji još nije određen niti se zna ko bi to bio, čime se jasno potvrđuje da je Vlada FBiH odustala od modela javnih korporacija, a krenula u jednu avanturu kojom može dovesti u pitanje i već formirane javne korporacije - ističu iz SBiH-a.