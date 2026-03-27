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NIŠTA OD SJEDNICE

Delegati SNSD-a i HDZ-a srušili kvorum sjednice Doma naroda PSBiH: Ponovo ništa od jeftinijeg goriva

Prvo je predsjedavajući Kemal Ademović zatražio pauzu u pokušaju da se osigura kvorum, no nakon pauze nije bilo kvoruma, pa je sjednica otkazana

Dom naroda PSBiH. Fena

S. S.

27.3.2026

Još jedna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je propala nakon što nije bilo kvoruma.

Naime, sjednica je zakazana na zahtjev osam delegata, a na dnevnom redu su se ponovo trebale naći izmjene Zakona o akcizama, kojim bi se omogućilo da Vijeće ministara BiH može privremeno ukinuti akcize na gorivo u slučaju da dođe do poremećaja na tržištu, a maksimalno šest mjeseci u toku godine.

Kvoruma nije bilo jer se na njoj nisu pojavili delegati SNSD-a i HDZ-a BiH.

Prvo je predsjedavajući Kemal Ademović zatražio pauzu u pokušaju da se osigura kvorum, no nakon pauze nije bilo kvoruma, pa je sjednica otkazana.

Na sjednici su se trebali naći i evropski zakoni, no ni od rasprave o njima neće biti ništa.

# DOM NARODA PSBIH
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