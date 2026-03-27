Stanivuković: "Zbog Vlade RS građani će platiti još 300 miliona kamata"

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, upozorio je danas, kako je naveo, na ozbiljne finansijske posljedice novog zaduženja Vlade entiteta Republika Srpska.

Tvrdi da je Vlada RS zadužila građane za milijardu konvertibilnih maraka, ističući da će dodatni trošak kamata u narednih pet godina iznositi oko 300 miliona KM.

- Vlada Republike Srpske zadužila nas je milijardu KM i time se još hvali. U narednih pet godina građani će morati da plate još oko 300 miliona KM samo na kamate. To su mogli biti novi vrtići, škole, fabrike ili robne rezerve koje bi direktno pomogle ljudima i razvoju naše privrede - rekao je Stanivuković.

Dodao je da se RS na međunarodnom tržištu zadužuje putem euroobveznica po kamatnoj stopi od 6,25 posto, dok je, prema njegovim riječima, kamatna stopa u drugom bosanskohercegovačkom entitetu Federaciji BiH 5,5 posto, a u Hrvatskoj 3,25 posto.

- Nažalost, ovo je cijena socijalnog mira u izbornoj godini, koju će vraćati mnoge generacije koje dolaze i poslije nas - zaključio je Stanivuković.