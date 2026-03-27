Policajac osuđen zbog nesreće u kojoj je poginuo kolega

Policijski službenik Aleksandar Vuković (33) iz Banje Luke osuđen je u Okružnom sudu u Banjoj Luci na tri godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao njegov kolega Miodrag Savić (27), dok je teško povrijeđen vozač Marko Vujmilović.

Jednogodišnja zabrana upravljanja vozilom

Presudu je donio sudija Siniša Marković, koji je uz zatvorsku kaznu izrekao i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilom. Optuženi nije bio prisutan prilikom izricanja presude.

Prema odluci suda, Vuković je obavezan platiti sudske troškove u iznosu od oko 1.800 KM, kao i paušal od 150 KM, dok su oštećeni upućeni da svoja potraživanja ostvaruju putem parničnog postupka.

Sud je utvrdio da je tužilaštvo dokazalo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza, svjedočenja i snimka nesreće. Kao olakšavajuće okolnosti uzeta je njegova ranija neosuđivanost, porodične prilike i činjenica da je i sam zadobio povrede, dok su otežavajuće bile smrt jedne osobe i povrede drugih učesnika.

Tragična nesreća dogodila se 8. jula 2024. godine u naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i Ulice knjaza Miloša. Prema optužnici Okružnog javnog tužilaštva, Vuković je upravljajući službenim vozilom MUP-a Republike Srpske prekoračio brzinu, krećući se 76,5 km/h na dionici gdje je dozvoljeno 50 km/h.

Iako je koristio rotaciju i zvučne signale pokušavajući sustići vozilo pasat, prošao je kroz crveno svjetlo i sudario se s golfom kojim je upravljao Vujmilović.

U nesreći je smrtno stradao policajac

U nesreći je smrtno stradao njegov kolega Savić, koji se nalazio na mjestu suvozača, dok je putnik na zadnjem sjedištu, Rastko Crljić, zadobio lakše povrede.

Ranije je optuženi sa tužilaštvom postigao sporazum o priznanju krivice kojim je bila predviđena kazna od godinu dana zatvora i zabrana vožnje, ali sud to nije prihvatio.

U završnoj riječi Vuković je izrazio kajanje, navodeći da mu je teško zbog svega što se dogodilo i da bi najradije bio na mjestu stradalog kolege.

Presuda još nije pravosnažna i na nju je dozvoljena žalba.