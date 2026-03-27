Južna interkonekcija se širi: Planiran treći krak i nova povezivanja

Prema novim prijedlozima izmjena zakona, projekat Južne interkonekcije doživjet će značajno proširenje, uključujući nove trase, dodatne odvojke i uvođenje potpuno novog kraka gasovoda. O ovim izmjenama konačnu riječ dat će Parlament Federacije BiH.

Hercegovina

Kada je riječ o Hercegovini, postojeća trasa Posušje – Široki Brijeg – Mostar bit će proširena uključivanjem Gruda, čime će i ovaj grad dobiti pristup gasnoj mreži. Osim toga, planira se i novi odvojak prema Čapljini, najvjerovatnije iz Mostara, što dodatno širi mrežu na gotovo cijelu regiju.

Promjene su predviđene i u Srednjoj Bosni. Uz već planiranu trasu koja obuhvata više gradova i odvojke za Livno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Jajce, sada se dodaje i novi pravac prema Donjem Vakufu, čime se povećava broj lokalnih zajednica koje bi bile povezane na gasni sistem.

Kladanj – Tuzla

Najveća novina odnosi se na uvođenje potpuno novog, trećeg kraka na relaciji Kladanj – Tuzla, koji je planiran prvenstveno zbog izgradnje gasne elektrane u Tuzli. Ovaj pravac neće biti direktno povezan s ostatkom Južne interkonekcije, već će se oslanjati na postojeći gasovod na relaciji Zvornik – Sarajevo.

Za funkcionisanje ovakvog sistema predviđeno je tehničko prilagođavanje postojećeg gasovoda za reverzibilan rad, što znači da će gas moći teći u oba smjera, čime se osigurava veća fleksibilnost u snabdijevanju.

AAFS Infrastructure and Energy

Jedna od značajnijih izmjena odnosi se i na investitora, koji bi prema prijedlogu bio direktno definisan u zakonu – američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy. Time se odstupa od uobičajenih procedura izbora putem tendera ili koncesija, dok zakon predviđa i obaveze institucija da ubrzaju izdavanje dozvola i prilagode potrebnu dokumentaciju.

Južna interkonekcija važi za jedan od ključnih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, jer bi povezivanje s LNG terminalom na Krku omogućilo pristup širem tržištu gasa i smanjenje zavisnosti od jednog dobavljača. Uz planiranu izgradnju plinovoda i gasnih elektrana, dodatna proširenja daju projektu još veći značaj za energetsku stabilnost i razvoj zemlje.